Reese: Blitz-Comeback gegen den FCK?

Hertha BSC hofft im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern in sechs Tagen auf das Comeback von Unterschiedsspieler Fabian Reese (26).

"Wir haben grünes Licht von den Doktoren und versuchen, ihn jetzt so aufzubauen, damit wir ihn für das Kaiserslautern-Spiel schon für 10, 20 Minuten auf der Bank mitnehmen können", sagte Hertha-Coach Pal Dardai am Donnerstag. "Das ist mein Wunsch." Fabian Reese hatte Mitte Dezember eine Coronavirus-Infektion und in der Folge wegen schlechter Blutwerte ein mehrwöchiges Sportverbot. Das ist aufgehoben, Reese, der aktuell individuell trainiert, steigert seit Tagen seine Belastung. Das Liga-Spiel bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden am Samstag kommt für ihn zu früh. Aber Herthas Hoffnung auf ein Comeback im Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Mittwoch lebt.

"Fabi kann in fünf Minuten ein Spiel drehen und für uns entscheiden. Das muss man ausnutzen. Wenn er reinkommt, gibt es dem ganzen Team einen Kick, dann haben alle gleich eine ganz andere Körpersprache", sagte Dardai, machte aber zugleich deutlich: "Am Ende müssen die Ärzte und Fabi entscheiden, ob mein Plan aufgeht. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht."

Neben Reese werden am Samstag in Wiesbaden auch der rotgesperrte Florian Niederlechner sowie die langzeitverletzten Agustin Rogel (nach Knie-OP) und Bence Dardai (nach Sprunggelenksverletzung) fehlen. Dardai, der am Mittwoch seinen 18. Geburtstag feierte, laboriert aktuell aufgrund der Belastung im Aufbautraining an einer Sehnenentzündung im Sprunggelenk. Bis er wieder eingreift, wird es mutmaßlich noch etwas dauern. Vorher dürfte auch die Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft, nicht geklärt werden. Dem Vernehmen nach will der U-17-Europameister des Vorjahres erst wieder vollkommen fit werden, bevor er eine Entscheidung trifft. Hertha will ihn unbedingt halten, Dardai liegen allerdings auch Offerten mehrerer deutscher und ausländischer Erstligisten vor.

Grünes Licht für das Spiel in Wiesbaden hat derweil Marten Winkler gegeben. Der Rechtsaußen hatte am Sonntag beim Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) einen Schlag auf das Knie abbekommen und mehrere Tage reduziert trainiert. "Heute", berichtete Coach Dardai am Donnerstag, "hat Marten wieder voll mitgemacht." Zu Wochenbeginn waren bereits Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (nach Muskelverletzung) und Ibrahim Maza (nach Meniskus-OP) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.