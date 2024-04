Raiders-Receiver Adams: "Hier will ich sein"

Davante Adams ist nach wie vor einer der besten Wide Receiver der NFL. Und gerade deshalb halten seit geraumer Zeit Spekulationen um einen Weggang von den Las Vegas Raiders an. Der 31-Jährige hat sich nun aber bekannt.

Als Zweitrunden-Pick (53. Stelle) hatte es Davante Adams im NFL Draft 2014 einst zu den Green Bay Packers verschlagen. Und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit hinter den damaligen Routiniers Jordy Nelson (Karriereende) und Randall Cobb (zuletzt New York Jets) war dem aus Kalifornien stammenden Wide Receiver der Durchbruch zur absoluten Top-Adresse von Star-Quarterback Aaron Rodgers (inzwischen New York Jets) geglückt.

Allen voran seine beiden letzten Packers-Jahre 2020 (1374 Yards, 18 Touchdowns) und 2021 (1553 Yards, elf TDs) hatten Endruck gemacht - und die Raiders auf den Plan gerufen. Denn das Franchise aus Las Vegas verpflichtete Adams damals für fünf Jahre und stolze 140 Millionen US-Dollar Vertragsvolumen - ein Betrag, den das Richtung Super-Bowl-Gewinn ambitionierte Green Bay nicht letztlich klar ausstach.

Adams glaubt an die Raiders

Doch während seine persönlichen Statistiken abgesehen von statistischen Einbrüchen in Sachen Receptions (nur 103, sein persönlich schächster Wert seit 2013) weiterhin herausragend blieben (in beiden Jahren jeweils über 1000 Receiving Yards, 22 Total Touchdowns), war mit den Raiders der ganz große Wurf in noch weitere Ferne gerückt. In der ohnehin schweren AFC West mit den Kansas City Chiefs, Anfang des Jahres zum zweiten Mal in Folge Champion geworden, lief Las Vegas erst mit 6-11 und jüngst mit 8-9 ein. Viel zu wenig für die Playoff-Ansprüche in der Zockermetropole - und ganz bestimmt zu wenig für Passempfänger Adams.

Und genau deshalb halten sich quasi seit seiner Ankunft in Las Vegas Gerüchte um einen Abschied - auch weil sein einstiger College-Kumpel Derek Carr zwischenzeitlich auf der Bank sowie schlussendlich bei den New Orleans Saints untergekommen war. Die angespannte Quarterback-Situation entspannte sich auch mit dem extra aus San Francisco geholten Jimmy Garoppolo (inzwischen Backup-Lösung bei den L.A. Rams) nicht, außerdem trennten sich die Bosse Anfang November 2023 auch noch von Head Coach Josh McDaniels. Außerdem zeigte sich der Profi so einige Male während Spielen angefressen, schimpfend, nicht zufrieden mit der (sportlichen) Situation.

Wenn ich hätte gehen wollen, wäre ich jetzt schon weg. Davante Adams

Und doch schoben die Verantwortlichen in Las Vegas einem Abgang ihres Star-Receivers Adams immer einen Riegel vor - zuletzt Tom Telesco. Der neue General Manager hatte vor US-Medien gesagt: "Er ist ein Raider." Und soll vor allem in der neuen Saison mit dem neuen Offensive Coordinator Luke Getsy, den Adams noch aus gemeinsamen Packers-Jahren kennt, bestens funktionieren. Und wie sieht der Routinier die Sache selbst? Dazu äußerte sich Adams nun gegenüber US-Anstalten und stellte klar: "Wenn ich hätte gehen wollen, wäre ich jetzt schon weg. Doch hier will ich sein."

Gerade, weil er auch die Zusammenarbeit mit dem zum Cheftrainer beförderten Interimscoach Antonio Pierce schätzt. "Das ist unser Mann", so Adams. Der neue Head Coach habe die Moral im Team gesteigert, nun will angegriffen werden - mit einem offensichtlich hochmotivierten und nicht abwanderungswilligen Adams.