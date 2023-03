Turbulenter Free-Agency-Auftakt: Garoppolo nach Las Vegas

Viele Gerüchte und Spekulationen gab es seit Wochen, seit Montag dürfen in der NFL nun auch Verträge unterschrieben und somit die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Wenn die Free Agency, also die Wechselphase für vertragslose NFL-Profis beginnt, haben die Insider Hochkonjunktur. In den US-Medien ist es gelebter Standard, dass die Informationen der namhaften Reporter kurz darauf von den betroffenen Teams bestätigt werden.

Garoppolo findet neue Heimat

Das Quarterback-Karussell hat einen Spieler abgeworfen: Jimmy Garoppolo, mit den San Francisco 49ers in Super Bowl 54 den Chiefs unterlegen, wirft künftig Bälle für die Las Vegas Raiders. Der 31-jährige Quarterback erhält laut ESPN-Insider Adam Shefter einen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 67,5 Millionen US-Dollar. Die Raiders hatten nach der Entlassung von Derek Carr (nun bei den Saints) eine Lücke, die zunächst von "Jimmy G" gefüllt werden soll. Mit Head Coach Josh McDaniels kreuzten sich die Wege einst in New England.

Denn die Patriots drafteten den Quarterback 2014 in der 2. Runde als Ersatzmann für und Thronfolger von Tom Brady. Da der König aber nicht daran dachte, sein Reich zu verlassen, ging Garoppolo 2017 den Weg nach San Francisco. Nach einigen Aufs und Abs, einer Super-Bowl-Teilnahme und vielen Verletzungen, entschieden sich die 49ers, auf andere Gesichter zu setzen (Trey Lance und nun auch Brock Purdy).

"Jimmy G" als Übergangslösung?

Nun startet Garoppolo den sportlichen Neustart mit McDaniels als altem Vertrauten. Doch für wie lange? Die Vertragsstruktur schließt nicht aus, dass die Raiders im Draft nach Quarterback-Talenten Ausschau halten. In diesem Jahr besitzt das Franchise aus Nevada den siebten Pick. Möglich, dass "Jimmy G" als "Bridge"-Quarterback für eine Übergangsphase fungiert.

49ers bessern die starke Defensive weiter auf

Künftig ein "Niner": Javon Hargrave. Getty Images

Es war erwartet worden, dass Super-Bowl-Teilnehmer "Philly" einige defensive Säulen wegbrechen. Dass eine tragende nun einen großen NFC-Rivalen verstärkt, dürfte nicht im Sinne der Eagles sein. Defensive Tackle Javon Hargrave unterschreibt einen 84-Millionen-Dollar-Deal in der "Bay Area". In den nächsten vier Jahren soll Hargrave gemeinsam mit Nick Bosa, Arik Armstead und Co. gegnerische Offensivreihen zur Verzweiflung bringen. Zweifelsohne ein großer Gewinn für die sowieso starke Abwehr der "Niners".

Broncos investieren in Offensive Line

Unter dem neuen Head Coach Sean Payton soll in Denver alles besser werden. Um dem arg enttäuschenden Quarterback Russell Wilson bessere Umstände zu schaffen, öffnet man in Denver für zwei O-Liner den Geldbeutel. Right Tackle Mike McGlinchey (zuletzt 49ers) und der erst 26-jährige Guard Ben Powers (Titans) unterschreiben hochdotierte Verträge. In Jarrett Stidham hat man zusätzlich einen Ersatz für Wilson verpflichtet. Der QB kennt die AFC West nach seiner Zeit in Las Vegas bereits.