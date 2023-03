Neuer Quarterback für die Saints: Carr unterschreibt in New Orleans

Derek Carr hat ein neues Team gefunden: Nach seinem Abgang bei den Las Vegas Raiders fällt seine Wahl auf die New Orleans Saints.

Mitte Januar erfolgte der emotionale Abschied von den Raiders, wo Carr seit 2014 seine Spuren in der NFL hinterließ, zunächst in Oakland, nach dem Umzug des Franchise in Las Vegas. Jetzt steht sein neues Team fest. Gleich mehrere Anwärter hatten ihr Interesse hinterlegt, doch Carrs Wahl fiel auf die New Orleans Saints, wo er für vier Jahre unterschreibt. "Erfahrung, Führungsqualitäten und Skillset" erhoffen sich die Heiligen vom viermaligen Pro Bowler.

Neue Quartback-Rangordnung

In der vergangenen Saison führten die Quarterbacks Jameis Winston und Veteran Andy Dalton, unterstützt von Allzweckwaffe Taysom Hill, die Saints zu einer Bilanz von sieben Siegen bei zehn Niederlagen in der NFC South, ein Play-off-Platz sprang dadurch nicht heraus. Gleiches gilt für Carr und seine ehemaligen Raiders, die es sogar nur auf sechs Siege in der AFC West brachten. Ein enttäuschendes Ergebnis, wurde Carr doch mit Davante Adams einer der besten Wide Receiver der Liga an die Seite gestellt.

Nun also der Neuanfang für alle Parteien. Und diesen lässt sich Carr, der seine Karriere ursprünglich bei den Raiders beenden wollte, auch fürstlich entlohnen. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA verdient der Quarterback in den kommenden vier Spielzeiten 150 Millionen Dollar, 100 davon sind fest garantiert. Als logische Konsequenz ist der 31-Jährige fest als Starter vorgesehen. Wie es für seine Quarterback-Kollegen Winston und Dalton weitergeht, ist aktuell unklar. Der erste Quarterback-Dominostein der NFL ist gefallen, weitere werden folgen.