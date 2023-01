"Es bricht mir das Herz": Carr kündigt Raiders-Abgang an

Derek Carr (31) hat sich in einem Statement von den Las Vegas Raiders verabschiedet. Einige Fragen bleiben aber offen.

"Es bricht mir das Herz, dass ich mich nicht persönlich verabschieden kann", schreibt Carr in einem auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Beitrag. "Es war eine echte Achterbahnfahrt in unseren neun gemeinsamen Jahren." Damit machte er publik, was die Raiders bislang noch nicht bestätigten: In der Saison 2023 wird er nicht mehr Quarterback in Las Vegas sein.

Abgezeichnet hatte sich die Entwicklung bereits in den letzten Wochen. Nachdem die Play-off-Chance der Raiders auch theoretisch verschwunden war, hatte Head Coach Josh McDaniels auf Ersatzmann Jarrett Stidham gesetzt, Carr hatte daraufhin auch nicht mehr am Training teilgenommen.

Der Quarterback war 2014 in der zweiten Runde des Drafts von den damals noch in Oakland beheimateten Raiders gezogen worden und sofort zum Starter aufgestiegen. Bis zur seiner Demission im Dezember verpasste er in knapp neun Jahren nur zwei Regular-Season-Spiele und ein Play-off-Spiel. Zweimal führte er die Raiders in die Play-offs, dreimal wurde er in den Pro Bowl gewählt. In der nun beendeten Saison hatte Las Vegas die hohen Erwartungen nach der Verpflichtung von Carrs College-Freund Davante Adams aber nicht bestätigen können. Der Quarterback spielte eine seiner schwächsten Saisons, die Raiders schlossen mit einer enttäuschenden Bilanz von 6-11 ab.

Carr revidiert Aussage aus 2021

Erst vor der Saison hatte Carr seinen Vertrag um drei Jahre verlängert - und noch 2021 beteuert, er würde lieber seine Karriere beenden, als für ein anderes Team als die Raiders zu spielen. Diese Aussage revidierte er nun.

"Ich habe es wirklich so gemeint, hatte aber nie gedacht, dass es auf diese Weise enden wird", schreibt der 31-Jährige in seinem Statement. "In mir brennt immer noch das Feuer, einen Titel gewinnen zu wollen. Ein Feuer, das niemand auslöschen kann - nur Gott. Ich freue mich also auf eine neue Stadt, ein neues Team, das von mir alles bekommen wird, was ich habe. Einen Titel zu gewinnen ist das, was ich immer wollte und das, worauf ich weiter hinarbeiten werde."

Welches Team Carr in der kommenden Saison anführen wird, bleibt offen. Als ein Kandidat gelten unter anderem die New York Jets. Da Carr bei den Raiders noch bis 2025 unter Vertrag steht, müsste das aufnehmende Team den Quarterback wohl via Trade aufnehmen. Medienberichten zufolge streben das auch die Raiders an - ohne das Aus für Carr bislang kommuniziert zu haben. Vermutlich eine Taktik, um mehr Gegenwert für den Quarterback zu erhalten. Oder um sich noch ein Hintertürchen freizuhalten. Schließlich hatte sich vor knapp einem Jahr auch Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers verabschiedet - und steht bis heute dort unter Vertrag.

Wer Carrs Nachfolger in Las Vegas wird, ist ebenso unklar. Eine mögliche Spur könnte zu Tom Brady führen, sollte dieser die Tampa Bay Buccaneers nach den Play-offs verlassen und seine Karriere noch nicht beenden wollen. Wie so vieles in dieser Personalie bleibt dies bislang aber nur Spekulation.