Raiders ziehen Reißleine: Aus für Head Coach McDaniels und GM Ziegler

Nach dem enttäuschenden Saisonstart der Las Vegas Raiders müssen Head Coach Josh McDaniels und General Manager Dave Ziegler ihre Posten abgeben. Das teilte das Team am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Eine enttäuschende Bilanz von neun Siegen zu 16 Niederlagen in insgesamt 25 Spielen als Raiders-Coach: Josh McDaniels. IMAGO/USA TODAY Network

"Nach vielen Überlegungen, was die Raiders brauchen, um voranzukommen, habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir uns von Josh und Dave trennen", wird Teambesitzer Mark Davis in einem Statement zitiert. "Ich möchte mich bei ihnen für ihre harte Arbeit bedanken und wünsche ihnen und ihren Familien nur das Beste."

Nur einen Tag nach der 14:26-Niederlage der Las Vegas Raiders gegen die Detroit Lions, der fünften Pleite im achten Saisonspiel, haben die Raiders damit die Reißleine gezogen. Sowohl McDaniels als auch Ziegler hatten ihre jeweiligen Rollen bei den Raiders im Januar 2022 angetreten.

Zuvor hatte Las Vegas unter Interimscoach Rich Bisaccia, der während der 2021er Saison von Jon Gruden übernommen hatte, etwas überraschend die Play-offs erreicht, wo in der Wild-Card-Runde gegen die Cincinnati Bengals Schluss war.

Linebackers Coach Pierce übernimmt interimsweise

Auf diesem Erfolg, für die Raiders war es erst die zweite Play-off-Teilnahme seit der Niederlage im Super Bowl 2002, sollten McDaniels und Ziegler aufbauen. Stattdessen gewann Las Vegas in der vergangenen Saison im ersten Jahr unter McDaniels nur sechs Spiele (bei elf Niederlagen).

Auch in der aktuellen Saison enttäuschten die Raiders. Die Offense - das eigentliche Hauptaugenmerk von McDaniels, der von 2012 bis 2021 als Offensive Coordinator der New England Patriots fungierte - brachte im Duell mit den Lions nur 157 Yards aufs Papier. In der Vorwoche verlor Las Vegas mit 12:30 gegen die Chicago Bears, die zuvor nur eines von sechs Spielen gewonnen hatten.

Nun soll interimsweise der bisherige Linebackers Coach Antonio Pierce die Hauptverantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Im Front Office hat vorerst der bisherige Assistent GM Champ Kelly das Sagen. Gleichzeitig kündigte das Team eine "umfassende Suche" nach dem Ende der Saison nach einem neuen Head Coach und einem neuen General Manager an.