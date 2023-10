St. Brown knackt erneut die 100 - Garoppolo frustriert

Sechster Sieg im achten Spiel - die Detroit Lions haben ihre Ambitionen gegen fehlerhafte Las Vegas Raiders unterstrichen.

Beim 26:14-Heimsieg über die Raiders reichte den Lions zum Abschluss von Woche acht der NFL eine durchschnittliche Leistung, um den Gegner in Schach zu halten. Trotz dreier Ballverluste geriet der Sieg der Hausherren eigentlich nie in Gefahr, weil Rückkehrer Jimmy Garoppolo die Offense der Gäste nicht in Schwung bringen konnte.

"Wir haben ein paar doofe Fehler gemacht in der Offensive, sind aber ruhig geblieben und haben weitergespielt. Das war gut", sagte Quarterback Jared Goff, um zudem festzuhalten. "Der Vorsprung auf der Anzeigetafel sollte größer sein." Immerhin zeigten die Lions die erhoffte Reaktion auf das 6:38 zuletzt gegen die Baltimore Ravens.

St. Brown neuer Rekordhalter in Detroit

Wie gewohnt lief das Passspiel Detroits häufig über die Schiene Goff/Amon-Ra St. Brown. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver, wegen einer Erkrankung unter der Woche noch fraglich gewesen, fing sechs Bälle für 108 Yards, konnte damit die Hunderter-Hürde zum elften Mal in seiner NFL-Karriere knacken, erreichte die Endzone aber nicht in diesem Spiel. Ein Rekord gehört dem Deutschen jetzt aber: Mit seinem elften 100-Yard-Spiel in seiner erst dritten Saison übertraf er Roy Williams, den bisherigen Rekordhalter der Lions.

Goff brachte 26 von 37 Würfen (272 Yards) an den Mann und verbuchte einen Touchdown-Pass, dem Lions-Quarterback unterlief eine Interception. Zwei Rookies standen bei den Hausherren im Fokus: Jahmyr Gibbs lief über 152 Yards (Saisonbestwert, ein Touchdown), Sam LaPorta fing gleich acht Pässe für 57 Yards und sorgte ebenfalls für einen Score.

Garoppolos neunte Interception

Die Raiders dagegen kommen auch mit ihrem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo (fehlte zuletzt wegen Rückenproblemen) offensiv überhaupt nicht ins Rollen. Star-Receiver Davante Adams hatte bei der fünften Niederlage im achten Spiel nur einen Catch über sieben Yards. Die sechs weiteren Würfe in seine Richtung kamen nichts ans Ziel.

Das lag nicht nur an ihm, sondern vor allem auch am schwachen Garoppolo, der spät im Spiel an der Seitenlinie frustriert seinen Helm wegschleuderte. "Das war wirklich ein schlechter Tag, ich muss mit dem Ball cleverer werden", bilanzierte der 31-Jährige nach nur zehn erfolgreichen Pässen (von 21) über 126 Yards (sechs Sacks über 49 Yards Raumverlust). Der QB warf zudem bereits die neunte Interception in dieser Saison und führt das Ranking damit an.

Während die Raiders sich in der AFC West in Sachen Play-off-Ticket in dieser Saison mächtig werden strecken müssen (Week 9: Heimspiel gegen die New York Giants), führen die Lions (Bye-Week) die NFC North recht komfortabel an.