Piateks Abgang: So viel spart Hertha wirklich

Er war Herthas größtes Missverständnis. Der Transfer von Krzysztof Piatek (28) zu Basaksehir FK erleichtert den Gehaltsetat des Bundesliga-Absteigers erheblich - jetzt wird klar, um wieviel.

Im Rahmen seiner Leihe zu US Salernitana erzielte Krzysztof Piatek vergangene Saison vier Tore in 33 Ligaspielen in der Serie A. IMAGO/Metodi Popow

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Der Pistolero-Jubel war sein Markenzeichen. Oft zur Aufführung brachte ihn Krzysztof Piatek in Berlin nicht. Der zweitteuerste Einkauf der Klub-Geschichte, im Januar 2020 für 23 Millionen Euro Ablöse von Milan gekommen, wurde mit Hertha nie richtig warm - und Hertha mit ihm auch nicht.

56 Bundesliga-Spiele mit zwölf Toren: Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Stürmers, der unter dem Manager Michael Preetz und dem Trainer Jürgen Klinsmann verpflichtet und mit einem üppig dotierten Vertrag bis 2025 ausgestattet worden war, passte vorn und hinten nicht. Hertha ließ den Polen, der in der Vorsaison an Serie-A-Klub Salernitana ausgeliehen war, am Dienstag ablösefrei zum Süper-Lig-Vorjahresfünften Basaksehir FK ziehen.

Hertha spart allein für die Saison 2023/24 vier Millionen Euro

In den Dreijahres-Vertrag, den Piatek beim Istanbuler Klub unterschrieb, hat sich Hertha nicht nur eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf schreiben lassen, sondern auch diverse Boni, die dem Vernehmen nach sowohl an individuelle Einsatzzahlen als auch an den Teamerfolg gekoppelt sind. Entscheidend: Hertha spart mit dem Abgang seines Top-Verdieners sogar noch mehr, als bislang bekannt war.

Nach kicker-Informationen beinhaltete Piateks Vertrag in der 2. Liga nicht nur ein - nach dem Abstieg um etwa 40 Prozent reduziertes - Grundgehalt von etwa drei Millionen Euro, sondern als Kompensation auch eine garantierte XXL-Fix-Prämie in Höhe von einer Million Euro (!).

Hertha spart damit allein für die Saison 2023/24 vier Millionen Euro ein - und gewinnt durch den Piatek-Abgang und den sich abzeichnenden Verkauf von Mittelfeldspieler Lucas Tousart (26) an den Stadtrivalen Union Berlin (der kicker berichtete exklusiv) dringend nötigen Spielraum.