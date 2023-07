Tousart vor einem Wechsel zu Union

Jetzt kommt bei Hertha BSC Bewegung in den Kader-Umbau: Rekord-Einkauf Lucas Tousart (26) steht nach kicker-Informationen vor einem Wechsel zum Stadtrivalen Union Berlin. Der Abgang von Krzysztof Piatek (28) ist bereits offiziell.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Der französische Mittelfeldspieler ist aktuell nicht mit Hertha im Trainingslager in Österreich, sondern Teil der Trainingsgruppe II, die sich in Berlin fit hält. Hertha hatte im Januar 2020 für Tousart 25 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon gezahlt, im Sommer 2020 war der damalige französische U-21-Nationalspieler nach Berlin gewechselt.

Dort bleibt er jetzt nach Lage der Dinge vermutlich: Herthas Stadtrivale Union arbeitet nach kicker-Informationen fieberhaft an einer Verpflichtung. Noch sind einige Punkte zu klären, aber beide Klubs und die Spielerseite sollen in den Gesprächen so weit sein, dass ein Vollzug zumindest in Sichtweite ist.

Herthas Rekordeinkauf kommt bisher auf 89 Bundesliga-Spiele (8 Tore). Der lauf- und einsatzstarke Tousart, der auf der Sechs und der Acht spielen kann, war in der Abstiegssaison einer der wenigen Hertha-Profis, der einigermaßen stabile Leistungen brachte.

Piatek wechselt in die Türkei

Hertha kann sich das Gehalt des Franzosen nach dem Abstieg nicht mehr leisten und arbeitet seit Wochen daran, ihn abzugeben. Ebenso bei Stürmer Krzysztof Piatek, dessen Abschied allerdings bereits fix ist. Wie Hertha am frühen Dienstagabend bekanntgab, wechselt der Pole zum türkischen Erstligisten Basaksehir, ohne sofortige Ablöse und mit späteren Bonizahlungen.

Mit Piatek und Tousart bekommt Hertha die beiden Profis, die den Gehaltsetat am stärksten belasten, von der Payroll. Tousarts Vertrag bei Hertha läuft nach kicker-Informationen nur bis 2024, nicht - wie bisher kolportiert - bis 2025. Das drückt die Ablöse. Inklusive Boni soll Hertha von Union im Idealfall zwischen sechs und sieben Millionen Euro einstreichen können, die im Raum stehende Sockelablöse ist dem Vernehmen nach um einiges niedriger.

Zuletzt hatte es wochenlange Spekulationen um eine Offerte des italienischen Meisters SSC Neapel für Tousart und ein mögliches Tauschgeschäft mit Diego Demme gegeben. Doch ein konkretes Angebot von Napoli für Tousart gab es nie. Jetzt stehen die Zeichen auf einen Verbleib des Franzosen in der Bundesliga - und in Berlin. Und die Champions League, die ihm künftig mit Union winkt, kennt der Musterprofi auch schon: aus seiner Zeit in Lyon.