Petö unterschreibt in Homburg

Leon Petö wechselt innerhalb der Regionalliga Südwest von der SG Barockstadt zum FC 08 Homburg. Der 21-Jährige, der im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, erhält bei den Grün-Weißen einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Juni 2026. "Mit Leon verpflichten wir einen jungen dynamischen Spieler, der durch seine Schnelligkeit und seine Eins-gegen-Eins-Dribblings unsere Offensive bereichern wird. Er hat in Mainz eine gute Ausbildung genossen und möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Wir sehen in ihm noch viel Potential", so Cheftrainer Danny Schwarz über die Neuverpflichtung.