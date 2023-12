Perfekt: FC Bayern verpflichtet La-Liga-Shootingstar Zaragoza

Der FC Bayern hat sich bereits am Nikolaustag den ersten Sommerneuzugang gesichert: Der dribbelstarke spanische Nationalspieler Bryan Zaragoza kommt aus Granada.

Spätestens seit Anfang Oktober kennt fast jeder Zuschauer in La Liga Bryan Zaragoza: Der Außenspieler hatte damals beim 2:2 seines Vereins FC Granada gegen Barcelona brilliert. Nachdem der 22-Jährige bereits nach 17 Sekunden zur Führung getroffen hatte, düpierte er in der 29. Minute Jules Koundé - Zaragoza tunnelte den Verteidiger - und überwand anschließend Torhüter Marc-André ter Stegen mit einem satten Außenrist-Schuss.

Nun dürfen sich die Fans der Bundesliga auf solche Szenen einstellen. Denn Bayern München gab am Mittwoch bekannt, den variabel einsetzbaren, 1,64 Meter großen Offensivspieler zur Saison 2024/25 zu verpflichtet zu haben. Beim aktuellen deutschen Meister erhält Zaragoza, an dem auch RB Leipzig interessiert war, einen Vertrag bis Sommer 2029. Mit einer Sockelablöse von rund 13 Millionen Euro plus etwaiger Boni im niedrigen einstelligen Millionenbereich ist der talentierte Flügelflitzer ein Schnäppchen.

"Schon länger auf unserem Schirm"

"Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist", sagt Sportdirektor Christoph Freund. "Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-eins-Situationen. Dieses Jahr hat er bereits sein Debüt für die spanische A-Nationalmannschaft gefeiert und besitzt sehr viel Potenzial. Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern. Wir wünschen ihm für die restliche Saison viel Erfolg mit dem FC Granada und freuen uns schon, wenn er im Sommer zu uns stößt.“

Zaragoza gilt als die Entdeckung der Saison in Spanien und gehörte in der Hinrunde zu den besten Dribblern der Liga. In seinen ersten 14 La-Liga-Partien erzielte er fünf Treffer - mehr als ein Viertel der Tore des FC Granada. Bei den Andalusiern hatte er sich in der Vorsaison als Stammspieler etabliert und sieben Treffer zum Aufstieg beigetragen. Fünf dieser sieben Tore hatte der "Straßenfußballer" zwischen dem 29. und 32. Spieltag erzielt. "Ich habe mein ganzes Leben lang in der Nachbarschaft gespielt", verriet er über seinen Werdegang mal im Interview bei DAZN.

Zaragoza debütierte in der Seleccion gegen Schottland

Seine Leistungen in der laufenden Spielzeit bescherten ihm auch eine Einladung in die Seleccion. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland (2:0) bestritt Zaragoza seine bislang einzige Partie für die spanische Nationalmannschaft.