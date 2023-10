Nach Granadas 17-Sekunden-Tor: Sergi Roberto sichert Barça spät einen Punkt

Der FC Barcelona strauchelte bei der vermeintlichen Pflichtaufgabe. Nach 17 Sekunden lagen die Katalanen zurück, wenig später legte Bryan Zaragoza gar seinen zweiten Treffer nach. Lamine Yamal und Sergi Roberto sei Dank holten die Katalanen dennoch einen Punkt.

Barca-Trainer Xavi musste nach dem 1:0 beim FC Porto in der Champions League auf den angeschlagenen Lewandowski verzichten. Gegen ein bis dato in dieser Saison schwaches Granada auf dem vorletzten Platz sollte es im Normalfall allerdings auch mit dessen Vertreter Ferran Torres im Sturm zum Pflichtsieg reichen.

Doch die Gastgeber verfolgten einen anderen Plan, was Barça früh zu spüren bekam. Die Gäste stießen an, wurden aber gleich energisch angelaufen. Villar eroberte den Ball, Boyé schickte Zaragoza auf die Reise und der überwand auf nassem, frisch gewässertem Geläuf prompt ter Stegen zur Führung - gerade einmal 17 Sekunden waren da gespielt.

Granadas Mann des Abends: Bryan Zaragoza. Getty Images

Und der FC Granada verdiente sich diese Führung, hielt energisch dagegen und spielte teilweise rotzfrech auf. Die Katalanen schienen mit diesem Umstand überfordert und kamen erst in der 21. Spielminute zu ihrem ersten Abschluss. Gavis Versuch konnte André Ferreira parieren, kurz darauf verfehlte Joao Felix das Ziel um ein paar Zentimeter (24.).

Granada zeigte den Gästen, wie Effektivität geht: Nach einem Ballverlust von Barça schaltete man erneut schnell um - und Zaragoza stellte auf 2:0 (29.).

Lamine Yamal wird zum jüngsten La-Liga-Torchützen

Eine Reaktion ließ lange auf sich warten, erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte Lamine Yamal mit seinem ersten La-Liga-Tor auf 1:2 aus Sicht des amtierenden Meisters (45.+1), womit er mit 16 Jahren und 87 Tagen nun jüngster Torschütze aller Zeiten in Spaniens erster Liga ist.

Wer nun einen überlegenen FC Barcelona in der zweiten Halbzeit erwartete, wurde bitter enttäuscht. Die Katalanen taten sich weiterhin schwer, kamen nur zu wenigen Abschlüssen. Zwar fiel dem FC Granada die Entlastung längst nicht mehr so einfach, doch richtig druckvoll wurde man erst in der Schlussphase.

Sergi Roberto rettet Barça - Joao Felix' Siegtreffer zählt nicht

Der Ausgleich sollte Barça gegen einen Gegner, den allmählich die Kräfte verließen, dann aber doch noch fallen. Nach Baldés Flanke brachte Sergi Roberto den Ball mit etwas Glück im Tor unter (85.). Die Gäste jubelten - beinahe zu früh. Denn von Granadas Mann des Abends Zaragoza kam beinahe die postwendende Antwort. Der Pfosten stand einem Dreierpack des 22-Jährigen im Weg (88.).

Weil dann aber auch Joao Felix' Treffer aufgrund einer Abseitsposition von Ferran Torres zurückgenommen wurde, blieb eine Entscheidung aus - Barcelona und Granada teilten die Punkte.

Nach der Länderspielpause ist Barca wieder am Sonntagabend (22. Oktober) gefordert: Ab 21 Uhr empfangen die Katalonier Athletic Bilbao im Estadi Olimpic Lluis Companys. Granada eröffnet bereits am Freitag (20. Oktober, 21 Uhr) mit dem Gastspiel bei CA Osasuna den 10. Spieltag.