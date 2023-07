Perfekt! BVB verpflichtet Sabitzer vom FC Bayern

Auf einmal ging es schnell: Marcel Sabitzer verlässt den FC Bayern und wechselt zu Borussia Dortmund.

Am Wochenende war Marcel Sabitzer mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zunächst noch gewohnt defensiv reagiert, ehe die Gespräche rasch Fahrt aufnahmen. Der Spieler bekannte sich zu den Dortmundern, die sich noch mit dem FC Bayern zwecks Ablöse einigen mussten - eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro steht im Raum.

Am frühen Montagabend war der Deal schließlich fix: Sowohl der FCB als auch der BVB bestätigten gegen 19 Uhr den Transfer des 29-Jährigen. Sabitzer erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2027, die Rückennummer 20 und soll am Dienstag der BVB-Mannschaft, die sich auf Testspielreise in den USA befindet, folgen.

"Marcel ist ein erfahrener Spieler, der seit Jahren auf internationalem Top-Niveau spielt. Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird", wird Kehl in der offiziellen BVB-Mitteilung zitiert.

"Marcel ist physisch stark und strahlt zudem eine Menge Torgefahr aus. Wir sind überzeugt davon, dass er auch durch seine Persönlichkeit eine wichtige Stütze des Teams werden und uns gerade in umkämpften Spielen zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen wird."

Reservistenrolle in München und Manchester

Sabitzer kam 2021/22 gemeinsam mit Julian Nagelsmann aus Leipzig nach München, konnte sich dort aber nicht wirklich durchsetzen und kam nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Wenig überraschend ließ sich der österreichische Nationalspieler (71 Länderspiele) in der Rückrunde verleihen, sein Weg führte ihn nach England zu Manchester United, wo er es in elf Ligaspielen trotz teils guten Leistungen nicht schaffte, die Red Devils von einer Weiterbeschäftigung zu überzeugen.

Servus München, Hallo Dortmund: Marcel Sabitzer. IMAGO/Ulrich Wagner

In München war seine sportliche Perspektive trotz eines bis 2025 gültigen Vertrages auch wegen des stark besetzten Bayern-Mittelfelds gering, sodass ein Wechsel ohnehin wahrscheinlich war. Die AS Rom zeigte ebenfalls Interesse am 29-Jährigen, konnte ihn sich aber nicht leisten, da man zuerst Transfereinahmen hätte generieren müssen. Ob Sabitzer nach Italien gegangen wäre, stand ohnehin auf einem anderen Blatt - vielmehr hieß es, er würde die englische Premier League präferieren.

Nun aber bleibt er in der Bundesliga - und wird in Dortmund mithelfen wollen, die Lücken, die sich durch die Abgänge von Jude Bellingham (Real Madrid) und Mahmoud Dahoud (Brighton & Hove Albion) aufgetan haben, wieder zu schließen. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 185 Bundesliga-Spielen für RB Leipzig und Bayern München mit sowie eben seine jüngsten elf Premier-League-Partien.

Ich kann es kaum erwarten, endlich das BVB-Trikot zu tragen. Marcel Sabitzer

"Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen", fiebert der Österreicher dem Start mit dem neuen Team entgegen. "Die Gespräche mit Borussia Dortmunds Verantwortlichen waren hervorragend und haben mir gezeigt, wie ambitioniert sich der Klub in den kommenden Jahren aufstellen will. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und möglichst bald allen Grund dazu hat, mit seinen Fans wieder etwas Besonderes zu feiern."

Abschiedsworte von den Münchner bekam Sabitzer ebenfalls noch mit auf den Weg - von Vorstandsvorsitz Jan-Christian Dreesen: "Marcel Sabitzer ist ein Spieler mit Herz und Leidenschaft, der immer alles für den FC Bayern gegeben hat. Wir bedanken uns für die gemeinsamen Erfolge."