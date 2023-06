Per Leihe: Stürmer Hayashi verstärkt den 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich mit Daichi Hayashi. Der 26-jährige Japaner kommt per Leihe vom VV St. Truiden und soll die zuletzt schwächste Offensive der 2. Bundesliga verstärken.

Pünktlich zum Start in die Vorbereitung - ab 10.30 Uhr rollt der Ball erstmals unter der Leitung des neuen Cheftrainers Cristian Fiel - hat der 1. FC Nürnberg seinen zweiten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Der Club präsentierte einen neuen Stürmer.

Daichi Hayashi wechselt per Leihe für eine Saison vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zu den Franken. Der Japaner wagte 2021 den Schritt aus seinem Heimatland von Sagan Tosu nach Europa und unterschrieb bei den Belgiern. Dort brachte er es in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 60 Einsätze (15 Tore, fünf Vorlagen).

"Wir freuen uns sehr, dass Daichi in der kommenden Saison für uns aufläuft", betonte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe in einer Pressemitteilung. "Wir haben seinen Weg in den vergangenen zwei Jahren intensiv verfolgt. In diesen zwei Jahren hat er uns mit seiner Mentalität und seiner Torgefährlichkeit begeistert. Daichi ist ein absoluter Teamplayer und wird uns mit seinen Qualitäten guttun."

Hayashi verstärkt die schwächste Offensive

Der 26-Jährige soll in Nürnberg dazu beitragen, die eklatante Offensivschwäche abzustellen. Zwar traf Kwadwo Duah in der zurückliegenden Zweitliga-Saison elfmal, doch die zweitbesten Torschützen Christoph Daferner und Felix Lohkemper brachten es gerade einmal auf drei Treffer. Insgesamt erzielte der Club magere 32 Tore und erreichte damit (gemeinsam mit Hansa Rostock) den schlechtesten Wert der gesamten 2. Bundesliga, noch hinter den direkten Absteigern aus Regensburg (34) und Sandhausen (35).

Immerhin: Im Angriff verließen bislang lediglich Erik Shuranov (16 Einsätze, Maccabi Haifa), Pascal Köpke (sieben, unbekannt), Danny Blum (zwei, unbekannt) und Shawn Blum (ohne Einsatz, Kaiserslautern II) den Verein, die zuletzt allesamt keine große Rolle mehr spielten. Mit Hayashi könnte nun die dringend benötigte Verstärkung für Torjäger Duah dazustoßen.

Zuvor verpflichtete der Club bereits Ivan Marquez, der die Innenverteidigung verstärken soll. Der 29-Jährige wechselte ablösefrei von der NEC Nijmegen nach Nürnberg.