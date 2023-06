Offiziell: Fiel ist neuer Cheftrainer des 1. FC Nürnberg

In der abgelaufenen Saison noch Assistent unter Dieter Hecking, jetzt Cheftrainer des 1. FC Nürnberg. Cristian Fiel heißt der neue Alte, der den kriselnden FCN wieder stabilisieren soll.

Seit knapp zwei Jahren arbeitet Cristian Fiel nun schon beim 1. FC Nürnberg, trainierte beim Club etwas mehr als eineinhalb Jahre die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern, ehe Sportvorstand Dieter Hecking ihn für den Saisonendspurt zu seinem Assistenten machte, um das neue Ziel des Klassenerhalts zu sichern - was am letzten Spieltag schließlich auch gelang.

Viel Verantwortung schon als Co-Trainer

Als Hecking Ende Februar interimsmäßig als Trainer einsprang, war klar, dass es zur neuen Saison 2023/24 auch einen neuen Cheftrainer geben würde. Dieser ist in Fiel nun gefunden. Schon bei seinem Antritt als Co-Trainer wurde spekuliert, das Fiel den 1. FC Nürnberg im Sommer übernehmen könnte. Auch, weil er viel Vertrauen von Hecking geschenkt bekam und einen Großteil der Trainingseinheiten leiten durfte, während Hecking sich eher zurückzog und das Geschehen auf dem Trainingsfeld zurückhaltend beobachtete.

Nun übernimmt der Ex-Profi (Dynamo Dresden, Stuttgarter Kickers, Union Berlin, VfL Bochum, Alemannia Aachen) die Geschicke beim Club. Sein Vorgänger Dieter Hecking, der sich nun wieder voll und ganz den Aufgaben im Sportvorstand widmet, betonte in einer Pressemitteilung: "Mit Cristian Fiel dürfen wir uns auf einen engagierten und akribisch arbeitenden Cheftrainer freuen. Er verfolgt eine klare Spielphilosophie, die er bereits in der U23 erfolgreich implementiert hat." Der Coach besitze "den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußballsachverstand".

Rebbe erhofft sich "frischen Impuls"

Sportdirektor Olaf Rebbe freute sich auf einen "frischen Impuls", den Fiel mit seiner "positiven Art und inhaltlichen Überzeugung" geben werde. "Sein großer Vorteil ist zudem, dass er die Spieler aus dem Club und insbesondere dem NLZ schon lange kennt." Der neue Coach selbst empfand derweil "große Vorfreude" und hat "große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken."

Fiel sammelte schon in der Vergangenheit Erfahrungen als oberstes Glied auf der Trainerbank, betreute der 40-jährige Spanier doch 2019 Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Der Club bedeutet für den gebürtigen Esslinger nun die zweite Station als Cheftrainer.