FCN holt "Führungs- und Mentalitätsspieler" Marquez

Der 1. FC Nürnberg vermeldet seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison: Vom NEC Nijmegen kommt Innenverteidiger Ivan Marquez ablösefrei an den Valznerweiher.

Bereits vor einer Woche war vom Interesse des FCN an dem 28-jährigen Spanier zu hören, nun ist der Wechsel des 1,91 Meter großen Innenverteidigers unter Dach und Fach. Marquez, der sowohl in Polen (Kielce, Cracovia) als auch in seiner spanischen Heimat (Osasuna) Erstliga-Erfahrung sammelte, spielte in den beiden vergangenen Spielzeiten für Nijmegen, wo er in 61 Partien (drei Tore) zum Einsatz kam.

Olaf Rebbe ist überzeugt davon, dass der Club, bei dem aktuell Kapitän und Stammkraft Christopher Schindler in der Abwehrzentrale mit einem Kreuzbandriss längerfristig ausfällt, einen guten Fang gemacht hat: "Mit Ivan haben wir einen Führungs- und Mentalitätsspieler verpflichtet. Er hatte gerade zuletzt in Holland zwei richtig gute Spielzeiten. Im Gesamtpaket wird er uns bereichern. Seine Physis und Erfahrung werden uns gut tun", wird der Sportdirektor des FCN auf der vereinseigenen Website zitiert.

Marquez freut sich auf seine neue Herausforderung: "Die Verantwortlichen haben mir den Wechsel nach Nürnberg sehr einfach gemacht. Ich freue mich sehr, künftig für den Club aufzulaufen und kann den Trainingsstart schon jetzt kaum abwarten, um dann auch alle meine Teamkollegen kennenzulernen."