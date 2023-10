Paredes vor dem Duell mit dem DFB: So hat Messi ihm geholfen

Es sind aufregende Zeiten für Wolfsburgs Kevin Paredes, der kürzlich sein Debüt im US-Nationalteam feierte und auch am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen das DFB-Team im amerikanischen Aufgebot steht. Dabei galt er vor einigen Jahren noch als zu klein und zu schmächtig.

Die Saison hätte für ihn schlechter nicht beginnen können. Im Juli zog sich Kevin Paredes schon am zweiten Trainingslagertag im österreichischen Seefeld einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Ein schwerer Rückschlag im Kampf um die Plätze, bei dem der 20-jährige Amerikaner angesichts der Konkurrenz auf den offensiven Flügeln ohnehin nur Außenseiterchancen besaß. Umso überraschender war es zuletzt, dass Paredes etwa beim 2:0 gegen Frankfurt namhaften Kollegen wie Patrick Wimmer oder Vaclav Cerny bei der Einwechslung vorgezogen wurde. "Das zeigt", sagte Paredes im kicker-Interview, "dass der Trainer auch mir vertraut."

Paredes mit Traum-Einstand fürs US-Team

Was für Niko Kovac in Wolfsburg gilt, trifft offenbar auch auf Gregg Berhalter zu. Im September nominierte der US-Coach den Wolfsburger erstmals fürs Nationalteam, beim 4:0 gegen den Oman feierte der linke Flügelspieler, der auch defensiv spielen kann, sein Debüt. Und was für eins! Mit seinem ersten Ballkontakt bereitete Linksfuß Paredes, über den rechten Flügel kommend, das Eigentor zum Endstand vor. "Ein unbeschreibliches Gefühl. Davon habe ich als kleines Kind geträumt, meine Familie und Freunde waren im Stadion."

"Seit meiner ersten Ballberührung wollte ich Fußballer werden"

Paredes stammt aus South Riding in Virginia, besitzt auch die dominikanische Staatsbürgerschaft, und wurde seit 2016 im Hauptstadtklub DC United in Washington ausgebildet. Warum überhaupt Soccer? "Seit meiner ersten Ballberührung wollte ich Fußballer werden. Mein älterer Bruder hat Baseball gespielt, aber die Spiele haben immer so lange gedauert, meine Eltern haben für mich etwas gesucht, was schneller geht. So kam ich zum Fußball." Im August 2020 feierte er sein Debüt in der Major League Soccer, im Januar 2022 wechselte er nach Wolfsburg - für rund 6,5 Millionen Euro. Ein Toptalent, dem der VfL Zeit gab und gibt. Ist Paredes, der erst einmal in der Bundesliga-Startelf stand, ausreichend geduldig? "Das bin ich. Ich kam aus den USA, bin immer noch am Lernen, bin gerade mal 20 Jahre."

"Sechs, sieben Kilo habe ich zugenommen"

Aber nicht mehr das Leichtgewicht, das er war, als er im Winter 2022 in Deutschland landete. Der 1,75-Meter-Mann hat an Muskelmasse zugelegt. "Ich bin hier mit 61 Kilogramm angekommen, sechs, sieben Kilo habe ich zugenommen. Das war notwendig, um in der Liga bestehen zu können." Dass er überhaupt dazu in der Lage ist, hatten früher viele angezweifelt. Geholfen hat ihm ein ganz "Großer": Lionel Messi. "Er war und ist immer noch magisch auf dem Feld. Er war immer kleiner als die anderen, spielte aber ohne jede Angst. Mir wurde früher immer gesagt, ich sei zu klein und zu schmächtig, um professioneller Fußballer zu werden. Messi hat mir den Glauben gegeben, es packen zu können." Nun ist der Argentinier bei Inter Miami in den USA unter Vertrag. "Ich liebe es, dass er jetzt in der MLS spielt", sagt Paredes und fügt lachend an: "Leider haben wir uns knapp verpasst."

Kovac: "Er ist ein Gamechanger"

Allzu viel verpassen will der Wolfsburger in Zukunft nicht mehr, weder im Nationalteam noch beim VfL. "Natürlich möchte ich mehr spielen und nicht nur die letzten Minuten. Ich möchte ein noch größerer Teil unseres Spiels werden", sagt der Joker im Kovac-Ärmel. "Er ist ein Gamechanger", so der Coach über seinen Einwechselspieler, der ein klares Ziel verfolgt: "Mein großer Traum: 2026 will ich bei der WM in den USA dabei sein." Aktuell scheint er auf einem guten Weg zu sein.

Findet auch Marcel Schäfer, der Paredes 2022 aus den USA zum VfL gelotst hat. "Kevin macht eine sehr gute Entwicklung", sagt der VfL-Geschäftsführer "Sein Debüt in der US-Nationalmannschaft ist auch eine Bestätigung unseres Weges und zeigt, dass sich Geduld mit jungen Spielern auszahlt."