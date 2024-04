"Optimale Bedingungen": Keeper Noll wechselt auf Leihbasis nach Fürth

Zweitligist Fürth hat sich zur neuen Saison einen neuen Keeper gesichert: Nahuel Noll wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von der TSG Hoffenheim zum Kleeblatt. Dort sieht der Junioren-Nationaltorwart gute Voraussetzungen für seinen nächsten Entwicklungsschritt.

In Person von Jonas Urbig hat die SpVgg Greuther Fürth in dieser Saison einen der Top-Torhüter der 2. Liga als Rückhalt (kicker-Notenschnitt: 2,76), der 20-Jährige ist allerdings nur für eine Saison aus Köln ausgeliehen. Dafür hat sich das Kleeblatt nun ein weiteres Torhüter-Talent für die kommende Saison gesichert.

Wie der Zweitligist am Mittwoch bekanntgab, kommt Nahuel Noll im Sommer per Leihe von der TSG Hoffenheim für ein Jahr. Der 21-Jährige hat bislang sechs Einsätze für die deutsche U-20-Nationalmannschaft vorzuweisen, in der laufenden Saison ist er der Stammkeeper in der Zweitvertretung der Kraichgauer in der Regionalliga Südwest.

Bei der TSG besitzt Noll noch einen Vertrag bis 2027, die Hoffenheimer hoffen auf den nächsten Entwicklungsschritt ihres laut Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball in Hoffenheim, "Top-Talents, das sehr viel Potenzial in sich trägt und noch eine spannende Zukunft bei uns in Hoffenheim vor sich hat". Die Leihe nach Fürth sei eine "hervorragende Lösung" für Nolls Entwicklung.

Noll will in Fürth "den nächsten Schritt gehen"

"Als junger Spieler möchte er natürlich Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln und sieht, dass sich junge Spieler das bei uns erarbeiten können, so wie Jonas in dieser Saison", wird Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Pressemitteilung zitiert.

Noll selbst hat offenbar schon viel Positives über die Arbeit in Fürth gehört, er sieht beim Kleeblatt die "optimalen Bedingungen, den nächsten Schritt zu gehen". Trainer Alexander Zorniger bescheinigte dem 1,90-Meter großen Keeper, er habe in Gesprächen einen "sehr guten und klaren Eindruck" gemacht.

Neben seinen Auftritten für die zweite Mannschaft von Hoffenheim - insgesamt hielt er in 61 Einsätzen in der Regionalliga 27-mal die Null - stand er auch schon elfmal im Kader der Bundesliga-Mannschaft. Auf einen Einsatz im Profi-Bereich kommt er allerdings noch nicht.

