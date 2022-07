OP vom Tisch: Rapp zurück im KSC-Training

Karlsruhes Neuzugang Simone Rapp wird sich nach seinem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule keiner Operation unterziehen. Die Verletzung wird stattdessen konservativ therapiert, der Franzose kehrt nach und nach ins Mannschaftstraining zurück.

Kurz vor dem 0:5 gegen den SC Paderborn am vergangenen Wochenende kam die Schock-Nachricht für alle, die es mit dem KSC halten: Neuzugang und Sturmhoffnung Simone Rapp, der bei den Badenern den in die Bundesliga abgewanderten Torgaranten Philipp Hofmann ersetzen soll, hat sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen, muss sich einer OP unterziehen und wird dem Zweitligisten monatelang fehlen.

Eine Woche später nun die Entwarnung. Wie der Karlsruher SC bekanntgab, hat man sich gegen eine Operation entschieden. Der Stürmer werde konservativ therapiert und nehme von nun an dosiert wieder am Mannschaftstraining teil. Man werde von Tag zu Tag sehen und entscheiden, wie man weiter mit dem 29-Jährigen verfahre, der im Sommer vom FC Vaduz kam und die Erfahrung aus 141 Spielen (35 Tore) in der höchsten Schweizer Spielklasse mitbringt.

Ob Rapp bereits eine Option für die kommende Zweitligapartie am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist, gab der Verein nicht bekannt.