Bandscheibenvorfall und OP bei Rapp - Kreuzer bessert nicht nach

Der Karlsruher SC muss monatelang auf seinen Neuzugang Simone Rapp verzichten. Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer setzt auf den Nachwuchs.

Ende Juni hat der Karlsruher SC im Sturm nachgelegt und Simone Rapp verpflichtet. Rapp, der die Rückennummer 7 erhielt, spielte in der vergangenen Saison in der Schweiz für den FC Vaduz, wo er mit 16 Treffern in 24 Spielen überzeugen konnte. Mit zwei Treffern in zwei Testspielen für die Badener startete er in Deutschland ebenfalls gut.

Seine Zeit beim KSC wird der Angreifer vorerst aber nicht mit Pflichtspielen fortsetzen können. Rapp, so ist mittlerweile klar, hat sich "einen Bandscheibenvorfall, der noch in dieser Woche operativ behandelt wird" zugezogen, wie der KSC auf seiner Website mitteilt. Die Ausfallzeit des Schweizers wird "auf zwei bis drei Monate geschätzt".

Nichtsdestotrotz sieht der Zweitligist keinen Anlass, personell nachzubessern. "Wir tun nichts", wird Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer von den "Badischen Neuesten Nachrichten" zitiert. "Wir haben dahinter die Jungen und sind optimistisch, dass Simone noch in diesem Jahr zurückkehren wird."

Der 29-jährige Stürmer darf in den letzten Jahren durchaus als Wandervogel bezeichnet werden. Seit Januar 2019 spielte er für St. Gallen, den FC Thun, den FC Lausanne-Sport, den rumänischen Verein Sepsi OSK Sfantu Gheorghe sowie zuletzt eben Vaduz.

Nicht nur wie zunächst angenommen beim Saisonauftakt am Sonntag in Paderborn (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen die Badener also auf den 1,93 Meter großen Angreifer verzichten.