Endlich im Oberhaus angekommen: Bochum verpflichtet KSC-Stürmer Hofmann

Philipp Hofmann spielt ab der kommenden Saison für den VfL Bochum. Der Angreifer kommt vom Karlsruher SC an die Castroper Straße.

Philipp Hofmann spielte für zahlreiche Vereine in der 2. Bundesliga - nun wechselt er erstmals in die Bundesliga. imago images/Eibner

Beim VfL Bochum, der den Transfer am Mittwoch bestätigte, erhält Hofmann einen Zweijahresvertrag bis 2024. Zugleich ist er die erste Neuverpflichtung des Revierklubs für die kommende Saison. Weil Hofmanns Vertrag beim KSC ausläuft, kommt er ablösefrei.

"Philipp Hofmann verfügt über enorme physische Voraussetzungen, viel Erfahrung und ist torgefährlich. Dass er sehr anpassungsfähig ist, hat er auf seinen unterschiedlichen Stationen bewiesen und überall seine Tore erzielt oder vorbereitet", beschreibt Bochums Sportgeschäftsführer Sebastian Schindzielorz den 1,95 Meter großen Neuzugang. "Er ist ein Teamplayer, der aus unserer Sicht die nötigen Fähigkeiten und mentale Robustheit mitbringt, um sich auch in der für ihn neuen Umgebung - und damit meine ich nicht nur den VfL, sondern auch die Bundesliga - durchzusetzen."

Der VfL Bochum ist ein besonderer Verein, die Mannschaft hat in dieser Saison Außergewöhnliches geleistet. Philipp Hofmann

Hofmann, der aus Arnsberg im Sauerland stammt, wurde unter anderem bei Schalke 04 ausgebildet. In der Saison 2012/13 schaffte er beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga den Durchbruch. Später lief er für den FC Ingolstadt und beim 1. FC Kaiserslautern im Unterhaus auf. Nach einem Wechsel zum FC Brentford in die englische Championship, kehrte er 2017 nach Deutschland zurück und spielte für die SpVgg Fürth sowie Eintracht Brauschweig, ehe er 2019 zum Karlsruher SC kam. Für die Badener erzielte er in 102 Pflichtspielen 51 Tore.

Mehrmals war er mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden, erst recht, als der bullige Angreifer angekündigt hatte, seinen Vertrag im Wildpark nicht verlängern zu wollen.

In der kommenden Saison wird er dann erstmals in der Bundesliga auflaufen. "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die durch den Vereinswechsel zum VfL und die für mich neue Spielklasse Bundesliga auf mich zukommen", sagt Hofmann selbst. "Auch die Rückkehr in den Ruhrpott freut mich, ich habe ja dort einen Großteil meiner Jugend verbracht. Der VfL Bochum ist ein besonderer Verein, die Mannschaft hat in dieser Saison Außergewöhnliches geleistet." Nun gelte es, "diese Reise fortzusetzen und auch nächstes Jahr den Klassenerhalt zu schaffen".