Wichtiger Sieg in Oldenburg: Saarbrücken bleibt oben dran

Ein spätes Elfmetertor von Cuni entschied eine lange ausgeglichene Partie zwischen dem VfB Oldenburg und dem 1. FC Saarbrücken. Der FCS holt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Oldenburg-Trainer Fuat Kilic tauschte nach dem 0:0 bei Rot-Weiss Essen nur einmal. Richter ersetzte Möschl auf der Rechtsverteidigerposition.

Auch Saarbrückens Übungsleiter Rüdiger Ziehl, der auch in der kommenden Saison die Saarbrücker betreuen wird, nahm nur einen Wechsel vor. Im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den TSV 1860 München startete Kerber anstelle von Rabihic.

Die Gastgeber gingen mit viel Tempo in die Partie, zwangen erstmal Saarbrücken in die eigene Hälfte und hatten auch die erste Chance. Starke stieg nach Brands Flanke am zweiten Pfosten am höchsten setzte den Ball nur knapp am rechten Winkel vorbei (11.). Direkt im Anschluss wurde Saarbrücken stärker und kam durch Neudecker selbst zum ersten gefährlichen Abschluss. Den Schuss aus 17 Metern entschärfte Dornebusch sicher.

Batz pariert, Zeitz und Thoelke köpfen über das Tor

Der FCS wurde von da an druckvoller, Oldenburg konnte aber weitere Torchancen vereiteln und kam nach einer schönen Kombination über Starke, Stendera und Hasenhüttl zur größten Chance der ersten Halbzeit. Hasenhüttl konnte aber aus zehn Metern Batz nicht überwinden (29.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgten die Gäste noch einmal für Ausrufezeichen. Doch sowohl der Kopfball von Kapitän Zeitz (40.) als auch der von Thoelke (41.) gingen knapp über das Oldenburger Tor.

Es dauerte etwas, bis der zweite Durchgang an Fahrt gewann. Erst in der 62. Minute entstand nach Ademis Ablage auf Schäfer wieder etwas Torgefahr. Der Schuss des Außenspielers ging dann aber deutlich drüber. Wie schon im ersten Durchgang erhöhte Saarbrücken nach Oldenburgs Großchance den Druck. Neudeckers Abschluss aus kurzer Distanz wurde von Appiah geblockt (68.).

Cuni vom Punkt eiskalt

Die Entscheidung fiel dann durch einen Elfmeter. Zuvor ließ Adetula das Bein stehen, der eingewechselte Rabihic nahm dankend an. Cuni übernahm die Verantwortung, verlud Dornebusch und schoss den Ball oben rechts ins Tor (85.).

Durch den Treffer gewann Saarbrücken und holte wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Nur ein Punkt trennt den FCS vom direkten Aufstiegsplatz. Für Oldenburg rückt durch die Niederlage das Ziel Klassenerhalt in die Ferne. Nach Halles gestrigem Erfolg hätten die Niedersachsen dringend einen Sieg gebraucht, nun hat der VfB sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Am kommenden Samstag trifft der VfB Oldenburg auswärts auf Waldhof Mannheim (14 Uhr). Saarbrücken empfängt ebenfalls am Samstag mit dem Halleschen FC das nächste Kellerkind (14 Uhr).