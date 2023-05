Saarbrücken verlängert mit Trainer Ziehl: "Erwartungen mehr als erfüllt"

Der 1. FC Saarbrücken und Trainer Rüdiger Ziehl (45) setzen die Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus fort. Dies gab der Drittligist am Mittwochnachmittag bekannt.

Nach der Entlassung von Uwe Koschinat im Oktober letzten Jahres hatte Manager Rüdiger Ziehl das Traineramt in Saarbrücken interimsweiße übernommen. Dabei sollte es sich eigentlich nicht um eine langfristige Lösung handeln, wie der Klub damals in einer Pressemitteilung verkündet hatte.

Nun kommt es also doch anders. Wie die Saarländer am Mittwochnachmittag auf ihrer Homepage bekanntgaben, ist die Suche nach einem neuen Coach für die bevorstehende Saison offiziell abgeschlossen. "Wir haben uns ganz bewusst Zeit gelassen und den Trainermarkt bis April gemäß unseres Anforderungsprofils gründlich sondiert", wird Präsident Hartmut Ostermann in der Meldung zitiert, in der ebenso erklärt wird, dass es sich nach intensiver Beratung des Präsidiums um eine einstimmige Entscheidung handelt.

Ziehl weiterhin in Doppelfunktion als Trainer und Manager tätig

Der 1. FCS rangiert aktuell auf dem 6. Tabellenplatz und darf weiterhin vom Aufstieg träumen. "Wir spielen aktuell die wohl beste Saison seit dem Wiederaufstieg, begeistern unser Heimpublikum und haben noch beste Chancen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Das ist eindeutig der Verdienst von Rüdiger Ziehl, der unsere Erwartungen seit dem Trainerwechsel im vergangenen Herbst mehr als erfüllt hat", so Ostermann.

Rüdiger Ziehl selbst, der in der kommenden Saison unabhängig von der Liga weiterhin in der Doppelfunktion als Trainer und Manager arbeiten wird, fand dankende Worte "für das entgegengebrachte Vertrauen" und richtete den Fokus direkt wieder auf das Aufstiegsrennen: "Ich habe immer betont, dass es mir Freude macht, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Den eingeschlagenen Weg wollen wir nun fortführen und konzentrieren uns auf die anstehenden Aufgaben in der heißen Phase der Saison", erklärte der 45-Jährige.