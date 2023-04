Ohne Top-Torjäger gegen Freiburg: Bremens Füllkrug fällt aus

Werder Bremen muss im Duell gegen den SC Freiburg am 28. Spieltag auf Niclas Füllkrug verzichten. Der Top-Torjäger der Bundesliga fehlt dem Team von Trainer Ole Werner wegen muskulärer Probleme in der Wade.

Niclas Füllkrug konnte am Mittwoch und Freitag nur individuell trainieren, sein Einsatz war zunächst noch fraglich. Am Samstag bestätigte Bremen dann aber den Ausfall des 30-Jährigen für das Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Niclas hatte aus dem Spiel gegen Mainz bereits ein paar Probleme, die jetzt noch mal zugenommen haben, weshalb er nicht spielen kann", erklärte Werder-Coach Ole Werner. "Der Ausfall von Fülle ist für uns natürlich bitter, aber wir werden dennoch alles dafür tun, um die drei Punkte gegen Freiburg in Bremen zu halten."

Bremen hofft auf Füllkrug-Comeback gegen Hertha

Die Bremer müssen damit ohne ihren besten Torschützen auskommen, Füllkrug markierte in der bisherigen Spielzeit bereits 16 Treffer. Damit führt er nicht nur die teaminterne Rangliste an, er ist auch der beste Torjäger der Bundesliga.

Werner zeigte sich optimistisch, dass Füllkrug immerhin nicht länger ausfallen wird. "Wir sind bei Niclas zuversichtlich, dass er für das Spiel in Berlin in der nächsten Woche wieder zur Verfügung stehen kann", so der 34-Jährige.

Bereits am Freitag führte Werner die "hohe Belastung" Füllkrugs in den vergangenen Wochen als möglichen Grund für die Beschwerden an - neben seinen Einsätzen in der Bundesliga für Werder lief Füllkrug auch für die Nationalmannschaft gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) auf. "Er hat einfach ein, zwei kleinere Dinge aus den Spielen mitgenommen", erklärte Werner.

Wer Füllkrug in der Startelf gegen Freiburg ersetzen wird, ist noch offen. Eren Dinkci ist ebenfalls angeschlagen (Werner: "Mal gucken, wie er sich fühlt"), womöglich bekommt deshalb Maximilian Philipp den Vorzug in der Offensive.