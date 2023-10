Ohne Casteels gegen die Torfabrik: "Müssen Rücksicht auf die Gesundheit nehmen"

Nun hat der VfL Wolfsburg Gewissheit: Ohne Torwart Koen Casteels müssen die Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Tabellenführer Leverkusen ran. Was genau der Belgier hat, bleibt weiterhin unklar.

Es reicht nicht für Koen Casteels. Am Mittwoch kehrte der Torwart, der zuletzt beide Länderspiele mit der belgischen Nationalmannschaft verpasst hatte, nach Wolfsburg zurück, nach eingehenden Untersuchungen verkündete VfL-Trainer Niko Kovac am Donnerstag: "Wir haben heute Morgen die Information bekommen, dass Koen fürs Wochenende nicht einsatzbereit ist." Von einer Entzündung im Bauchbereich hatten zuletzt sowohl der belgische Verband als auch der VfL berichtet, konkreter wollte Kovac auch jetzt nicht werden. Der 52-Jährige sagt nur: "Die Beschwerden sind nicht besser geworden. Es geht nicht, wir müssen Rücksicht auf die Gesundheit des Spielers nehmen."

"Wir haben totales Vertrauen in Pavo"

Kein Casteels also gegen Bayer Leverkusen, was bedeutet, dass Pavao Pervan erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommt. Letztmals stand der Österreicher am 7. Mai 2022 in der Liga im VfL-Gehäuse, als er seiner Mannschaft bravourös einen 1:0-Sieg beim 1. FC Köln sicherte. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte der 35-Jährige am 31. Januar dieses Jahres, bei Union Berlin gab es im DFB-Pokal-Achtelfinale ein 1:2.

Kovac betont: "Es ist für uns nicht einfach, wenn Koen nicht spielt." Aber: "Wir haben totales Vertrauen in Pavo. Wir sind davon überzeugt, dass er es ähnlich gut machen kann. Er ist ein Vollprofi, der seinen Beruf liebt und lebt." Seine Bilanz kann jedoch mit der von Casteels nicht mithalten. Mit dem Belgier (220 Ligaspiele für den VfL) im Tor holte Wolfsburg im Schnitt 1,44 Punkte pro Spiel, mit Pervan (25 Einsätze) zwischen den Pfosten waren es im Schnitt 1,24 Zähler. Und doch hat er auch als Ersatzkeeper einen großen Anteil am Wolfsburger Erfolg, ist er doch verantwortlich für sämtliche Teambuildingmaßnahmen außerhalb des Platzes.

Kovac schwärmt von Gegner Bayer

Nun muss es Routinier Pervan mal wieder auf dem Rasen richten - ausgerechnet gegen die Torfabrik der Liga. Coach Kovac gerät ins Schwärmen, wenn er von Bayer Leverkusen spricht. "Wir haben den stärksten Gegner der Bundesliga vor der Brust. Der Schlüssel zum Erfolg des Tabellenführers sieht Kovac neben Trainer Xabi Alonso in der Zusammenstellung des Kaders. „Xhaka, Grimaldo, Hofmann. Man sieht, dass gezielt auf Qualität mit Erfahrung gesetzt wird. Das hilft."

Auch Cerny fehlt gegen Leverkusen

Dagegen hilft vermutlich nur eine Wolfsburger Topleistung über 90 Minuten. "Ich will uns nicht abschreiben", sagt Kovac. "Es soll meine Mannschaft motivieren zu zeigen, dass wir mit einer Topmannschaft mithalten können. Wir müssen sie bespielen, müssen sie beackern. Wir geben nicht auf und glauben daran."

Allerdings ohne Top-Keeper Casteels. Und auch Vaclav Cerny, der mit einem Infekt von der tschechischen Nationalmannschaft zurückkehrte, muss für das Duell mit dem Spitzenreiter passen.