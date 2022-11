Pervan, der Klima-Aktivist: "Es entstehen legendäre Momente"

Er hat noch keine Sekunde gespielt in dieser Saison, und doch hat Ersatzkeeper Pavao Pervan seinen Anteil am Aufschwung des VfL Wolfsburg. Kapitän Maximilian Arnold hebt den 35-Jährigen explizit hervor.

Seine sportliche Bilanz nach 17 Pflichtspielen ist schnell erklärt: Null Minuten Einsatzzeit für Pavao Pervan, der hinter dem bärenstarken Koen Casteels die Nummer 2 beim VfL Wolfsburg ist. "Koen spielt eine wahnsinnig gute Saison und hat uns zu Beginn vor noch Schlimmerem bewahrt", sagt sein loyaler Vertreter, der froh ist, "dass wir vier Keeper mit unserem Trainer Pascal Formann als Team gut funktionieren." Pervan in der Rolle des ständig "nur" Trainierenden. Und dennoch fällt sein Name immer wieder, wenn es darum geht, den Aufschwung des VfL zu erklären.

Anfang September, gerade hatte Wolfsburg gegen Köln mit 2:4 verloren, da stellte Kapitän Maximilian Arnold mit bitterer Miene fest: Seine Mannschaft ist kein Team. Diese Sache mit dem Geist, mit dem so wichtigen Klima in der Kabine, "vielleicht haben wir das noch nicht ganz so verstanden". Zwei Monate später nun gewinnt der VfL in Serie und tritt als Einheit auf. Warum? "Da muss ich Pavo hervorheben", sagt Arnold. "Er kümmert sich um die Aktivitäten außerhalb des Platzes, sammelt die Moneten ein, sucht gute Locations aus. Es macht Spaß, da wächst was zusammen."

"Legendäre Momente" - ohne den Coach

Pervan, der Klima-Aktivist. Der 35-Jährige als Kassierer und Kümmerer. "Jeder hat seinen Anteil daran, wenn es nicht so läuft, aber auch, wenn es läuft", betont er. "Es macht mich stolz, wenn mein Einsatz wertgeschätzt wird." In regelmäßigen Abständen organisiert der Torwart Veranstaltungen außerhalb des VfL-Centers. Ohne Trainer Niko Kovac („Ist man locker, wenn der Chef dabei ist?“), mal nur die Spieler, mal mit Familien. Mal eine Party, mal ein Essen. Mal in Wolfsburg, mal woanders. Etwa in Düsseldorf, als das Team kürzlich nach dem 2:2 in Leverkusen den Auswärtstrip verlängerte. "So", ist Pervan überzeugt, "wächst man als Team zusammen. Das Zwischenmenschliche ist extrem wichtig, das entsteht nicht auf dem Trainingsplatz." Sondern in ungezwungener Atmosphäre und ohne Kämpfe um Stammplätze und Einsatzminuten. "Wenn man merkt, wie der andere privat tickt, entwickelt sich ein viel besseres Verständnis füreinander." Der Spaß steht im Vordergrund, "es entstehen zum Teil legendäre Momente". Feiern mit Folgen: "Auf einmal begrüßen sich Spieler, die vorher nicht viel miteinander zu tun hatten, so, als wären sie zusammen in den Kindergarten gegangen."

Pervans "Nebenjob" ist nicht ohne Tücken, Events müssen mit Vorlauf geplant werden. Doch was, wenn das Team ein Debakel erlebt und abends beim Feiern abgelichtet wird? "Dann ist das so. Das sollte uns nicht davon abhalten, das ist genauso wichtig wie die Arbeit auf dem Platz." Der Keeper ist überzeugt: "Wir werden nicht immer gewinnen, aber jetzt rennt jeder bei uns für den anderen. Auch mal ein dreckiger Sieg wie in Hoffenheim ist kein Zufall." Und auch ein Verdienst desjenigen, der noch keine Sekunde gespielt hat.