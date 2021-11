Offiziell: Kimmich muss erneut in Quarantäne

Zum zweiten Mal binnen nicht einmal zwei Wochen muss sich Joshua Kimmich in Quarantäne begeben. Er fehlt dem FC Bayern damit vorerst.

Obwohl er gesund ist, muss Joshua Kimmich weiterhin auf seinen nächsten Pflichtspieleinsatz warten. Kurz nach dem Ablauf der Quarantäne, die am 8. November wegen seines Kontakts zum infizierten Niklas Süle angeordnet worden war, muss der Mittelfeldspieler des FC Bayern schon die nächste antreten.

Am Donnerstagvormittag hatte Kimmich vorsichtshalber im Bayern-Training gefehlt, weil er im privaten Umfeld Kontakt zu einer Corona-Verdachtsperson hatte. Nun hat deren PCR-Test Gewissheit gebracht: Weil dieser positiv ausgefallen ist, muss sich Kimmich als ungeimpfte Kontaktperson in Quarantäne begeben.

Kimmich fehlt mindestens in Augsburg und in Kiew

Nach den aktuellen Regelungen in Bayern kann er sich "frühestens mit Ablauf von Tag sieben" freitesten, sofern bei ihm keine Symptome auftreten. Demnach fällt der 26-jährige Nationalspieler, der Quarantäne-bedingt bereits die Länderspiele gegen Liechtenstein (9:0) und in Armenien (4:1) verpasst hatte, mindestens für die Auswärtsspiele beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr) und Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) aus.

"Es ist nicht ganz unwahrscheinlich bei den aktuellen Zahlen, dass man auch mal einen trifft, der Corona hat", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag zu Kimmichs folgenreichem Kontakt. "Wir leben ja nicht in Alaska, wo alle 750 Kilometer ein Elch und alle 1400 Kilometer ein Mensch vorbeilaufen, sondern in einer Zivilisation."

Gleichzeitig wüssten Kimmich und die anderen ungeimpften Spieler im Bayern-Kader sehr wohl, dass für sie die Gefahr "deutlich größer ist, Spiele und Trainingseinheiten zu verpassen. Das liegt auf dem Präsentierteller."