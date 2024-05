Nun tagt der Familienrat im Hause Geraerts

Vor dem Saisonfinale in Fürth am Sonntag hat Karel Geraerts Gespräche im Kreise der Familie angekündigt, in denen es um die Fortführung der Zusammenarbeit mit Schalke 04 gehen soll.

Auch wenn beide Seiten stets betonen, weiter zusammenarbeiten zu wollen, schwingt immer noch der Eindruck mit, dass sich die Wege von Schalke 04 und Trainer Karel Geraerts in diesem Sommer trennen könnten. Zwar ist der Vertrag des Belgiers auch für die neue Saison gültig, doch ein ganz klares Bekenntnis zu Königsblau hat Geraerts bisher nicht abgegeben.

Geraerts hat natürlich Ambitionen - er will mit Schalke 04 in der neuen Saison um den Aufstieg mitspielen. Dafür braucht er einen konkurrenzfähigen Kader. Den es nun aber noch zu bauen gilt, das Ganze mit sehr geringen finanziellen Mitteln. Bekommt die Führung um den neuen "Direktor Kaderplaner" Ben Manga das hin?

Gespräche mit der Chefetage "waren sehr gut"

Mit der Chefetage hat sich Geraerts bereits zusammengesetzt. Die Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann sowie Sportdirektor Marc Wilmots und Manga "waren sehr gut", verriet Geraerts am Freitag. "Wir haben die Saison analysiert und auch über die Zukunft gesprochen."

Die Zeichen stehen auf Fortführung der Zusammenarbeit. Allerdings: Die Familie, von der Geraerts wegen seiner ersten Auslandsstation seit Amtsantritt im Oktober häufiger getrennt war als ihm lieb ist, hat noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. "Ich bin nächste Woche in Belgien und werde auch Gespräche mit meinem Berater und meiner Familie führen", kündigte Geraerts an. Er betonte: "Das ist aber nichts Ungewöhnliches, das mache ich nach jeder Saison so."

Podcast Klopp, Streich - und auch Tuchel! Time to say goodbye! Das große Abschiednehmen am Wochenende: Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool und kicker-Chefredakteur Jörg Jakob blickt zurück und voraus. Reporter Carsten Schröter-Lorenz berichtet von seinem letzten Interview mit Freiburg-Coach Christian Streich. Und auch Thomas Tuchel verabschiedet sich noch einmal - das sagt der Bayern-Trainer zum gescheiterten “Weiter-so-Versuch" in München. Außerdem: Eine WM in Brasilien, Weiser bleibt, Funkel geht. alle Folgen

Dazwischen liegt das Saisonfinale am Sonntag. Der FC Schalke 04 stand in dieser Spielzeit in der Rangliste nie besser da als im Moment. Platz 10, wie zuvor nur einmal nach dem 2. Spieltag, ist das Höchste der Gefühle - und bleibt es. Die Königsblauen haben keinerlei Chance mehr auf einen einstelligen Tabellenrang, ihr Gegner am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), die SpVgg Greuther Fürth, ist als Neunter vier Punkte entfernt. Ihren Platz am Ende der Top 10 wollen die Schalker aber unbedingt verteidigen.

Zwar spielt es für die Verteilung des TV-Gelds keine Rolle, ob Schalke am Ende Zehnter oder Elfter wird, doch sportlich betrachtet will sich die Mannschaft ehrenwert aus dieser völlig verkorksten Saison verabschieden. Ein Punktgewinn in Fürth würde die Fortführung des Positivtrends bedeuten, der am 1. März mit dem 3:1 gegen den FC St. Pauli begann. Seitdem haben die Schalker nur noch das Spiel bei Hertha BSC verloren (2:5).

Sommer-Trainingscamp erneut in Österreich - Younes kann sich Hoffnung machen

Derweil gab der FC Schalke 04 bekannt, dass er sein Trainingscamp in der Sonmerpause wieder in Österreich aufschlagen wird, und zwar vom 8. bis 14. Juli. Seit 2016 ist es bereits das achte Mal, dass die Königsblauen Mittersill im Nationalpark Hohe Tauern ansteuern. Geplant sind dort zwei Testspiele, Gegner und Ort sind noch offen. Trainingsauftakt im Pott wird vermutlich zuvor am 24. Juni sein.

Mit dabei sein soll dann auch Amin Younes. Er trainiert seit dieser Woche mit den Profis, Geaerts hat dem Offensivspieler bereits einen Vertrag in Aussicht gestellt.