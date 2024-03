Noch ohne Palacios und Boniface: Leverkusen startet in den Schlussspurt

Die Zukunft von Xabi Alonso bei Bayer 04 Leverkusen ist geklärt, nun geht es für den Spanier und sein Team in die "entscheidenden Monate". Exequiel Palacios und Victor Boniface winkt erst in der nächsten Woche das Comeback.

Die Nachricht, dass Xabi Alonso über das Saisonende hinaus Trainer von Bayer 04 Leverkusen bleibt, stand auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag im Mittelpunkt. Nachdem der Spanier seine Entscheidung erklärt hatte, lenkte er dennoch schnell wieder den Fokus auf den Ligaalltag und stellte klar: "Das Wichtigste für uns ist das Spiel morgen."

Denn das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist für Alonso bereits der Auftakt in den so essenziellen Schlussspurt. In den kommenden Wochen geht es für die Werkself in allen drei Wettbewerben um den möglichen Titel. "Wir hatten bislang viele wichtige Spiele, in denen wir es gut gemacht haben. Aber wir wissen, dass April und Mai die entscheidenden Monate sind", betonte Xabi Alonso und gab die Marschroute vor: "Wir gehen es Wettbewerb für Wettbewerb und Spiel für Spiel an."

Palacios und Boniface: Mögliche Comebacks im Pokal

Dabei können die Leverkusener auch schon bald wieder auf Exequiel Palacios (nach Oberschenkelverletzung) und Victor Boniface (nach Adduktoren-OP) setzen - allerdings noch nicht gegen Hoffenheim. Beiden stellte Xabi Alonso einen Kaderplatz im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) in Aussicht.

Ohne das Duo und den weiterhin an einer Muskelverletzung laborierenden Arthur gilt es in der Bundesliga gegen Hoffenheim zunächst "eine super Position" zu verteidigen. Der Coach weiß, dass "eine sehr gute Auswärtsmannschaft" aus dem Kraichgau anreist. Das Team von Pellegrino Matarazzo, aktuell Achter in der Bundesliga, sammelte 20 seiner 33 Zähler in der Fremde.

Xabi Alonso warnt weiter vor den Bayern: "Wir kennen das"

Leverkusens Vorsprung auf den Verfolger aus München beträgt derweil weiterhin zehn Punkte. "Aber es sind noch acht Spiele zu spielen. Alles kann passieren mit den Bayern, wir kennen das." Entsprechend seien "die nächsten drei, vier Spiele fast schon der Schlüssel" zur Meisterschaft. Hält die Werkself den großen Vorsprung auch in dieser Phase aufrecht, ist die Schale zum Greifen nah.

Viel Zeit zur Vorbereitung auf die anstehende Aufgabe blieb Xabi Alonso mit den Spielern in den vergangenen zwei Wochen jedoch nicht. Ganze 19 Leverkusener waren mit ihrer Nationalmannschaft auf Länderspieleise. "Das ist unglaublich", staunte auch der Trainer, der in der Pause versucht hat, die Spiele seiner Schützlinge bestmöglich zu verfolgen. Auch die Auftritte der Deutschen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) hat sich der Spanier angesehen. "Diese zwei Spiele geben Hoffnung für das ganze Land, das ist gut", freute er sich für die DFB-Elf.

Er verdient es, aber es ist eine Situation in der er dafür kämpfen muss. Xabi Alonso über einen möglichen EM-Platz von Jonas Hofmann

Mit Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz konnten sich auch drei seiner Schützlinge unter Julian Nagelsmann beweisen. Der Vierte im Bunde, Jonas Hofmann, musste allerdings zuschauen. "Jetzt will ich Jonas dabei helfen, dass er wieder die Chance bekommt, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen", blickte Xabi Alonso voraus. "Er verdient es, aber es ist eine Situation in der er dafür kämpfen muss." Diesen Kampf kann Hofmann schon gegen Hoffenheim wieder aufnehmen. Der 31-Jährige, der das 3:2 in Freiburg vor der Länderspielpause noch angeschlagen verpasst hatte, ist wieder fit.