Xabi Alonso über Bayer-Verbleib: "Mein Job ist definitiv nicht beendet"

Xabi Alonso hat am Freitag bestätigt, was vorab schon durchgesickert war: Er bleibt Trainer von Bayer Leverkusen. Auf der Pressekonferenz erklärte er, was zu seiner Entscheidung führte.

Xabi Alonso bleibt über das Saisonende hinaus in Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Der FC Bayern München hatte großes Interesse, auch beim FC Liverpool hat mich sich mit dem Ex-Profi befasst - doch Xabi Alonso wird bei Bayer Leverkusen bleiben. "Es war ein Prozess, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt hat. Das ist meine erste komplette Saison bei einem Verein als Trainer. Ich muss mich auch erst noch reinfühlen, mir Sachen beweisen, Erfahrungen sammeln", erklärte der 42-Jährige. Und das könne er in Leverkusen am besten: "Die Situation in diesem Verein ist sehr stabil und ich bin glücklich."

Er habe sich selbst für die vergangene Woche eine Deadline gesetzt, die Länderspielpause genutzt, um zu reflektieren, "das Puzzle zusammenzusetzen", um dann eine Entscheidung zu treffen, auch aus Respekt gegenüber Bayer Leverkusen. "Ich habe immer versucht, die richtige Entscheidung in meiner Karriere zu treffen. In diesem Moment habe ich das Gefühl, dass das der richtige Ort für mich ist", so Xabi Alonso, der zumindest öffentlich nicht darüber sprechen wollte, wie konkret ihm andere Angebote vorgelegen haben. Vertraglich ist er noch bis 2026 gebunden.

Die Entwicklung ist einfach großartig. Xabi Alonso

"Das Management hat mich immer unterstützt und tut es immer noch. Alle helfen mir hier großartig", betonte der Ex-Profi und verwies dabei auch auf schwierige Momente seiner Amtszeit, etwa am Ende der vergangenen Saison, als Leverkusen das Europa-League-Finale knapp verpasste. "Wir wollten eine großartige Saison spielen und waren sicher, dass wir das Potenzial dazu haben." So kam es - und nicht zuletzt lieferte auch sein Team viele gute Gründe für einen Verbleib.

Wichtig war ihm, die Spekulationen um seine Zukunft zu beenden und sich voll auf das Saisonfinale fokussieren zu können: "Mein Job ist hier definitiv nicht beendet. Wir haben noch viel vor." Drei Titel sind für die Werkself noch möglich. Die Bundesliga führt Bayer mit zehn Punkten Vorsprung an, im Pokal steht am Mittwoch das Halbfinale gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf an und auch in der Europa League mischt Leverkusen noch mit (Viertelfinale gegen West Ham). "Die Entwicklung ist einfach großartig", sagte der Bayer-Coach und betonte, dass diese auch noch nicht abgeschlossen ist.

Ab sofort werde er sich aber wieder ausschließlich auf das Heimspiel gegen Hoffenheim fokussieren, in dem sein Team durch einen Sieg schon die Champions-League-Qualifikation fix machen kann. "Wir werden", so Xabi Alsonso, "jetzt Vollgas geben."