Entscheidung ist gefallen: Xabi Alonso bleibt bei Bayer

Xabi Alonso bleibt über das Saisonende hinaus Trainer von Bayer 04 Leverkusen. DeFodi Images via Getty Images

Seit Wochen rauschte der Blätterwald. Bleibt er? Oder geht Xabi Alonso? Nun ist die Entscheidung gefallen und soll in der Spieltagspressekonferenz an diesem Freitag vor der Ligapartie gegen die TSG Hoffenheim vom Cheftrainer höchstselbst verkündet werden. Der Baske hat sich für einen Verbleib bei Bayer 04 entschieden.

Gestern hatten bereits diverse englische Quellen davon berichtet, dass es in diese Richtung geht. Der kicker kann dies bestätigen. Xabi Alonso will die Erfolgsgeschichte mit der Werkself weiterführen. Großklubs wie Bayern München und der FC Liverpool, die an ihm reges Interesse zeigten, müssen sich nach einer anderen Option umsehen.

Im Oktober 2022 hatte Xabi Alonso die Werkself übernommen, er stabilisierte sie, führte sie in seiner ersten Spielzeit ins Europa-League-Halbfinale. Und formte sie in der zweiten Saison zum spielstarken, extrem flexiblen Top-Team. Bayer ist auf Meisterkurs, hat beste Chancen auf den DFB-Pokal und steht im Viertelfinale der Europa League.

Diese Fabelsaison will der Trainer mit seinem Team in den nächsten Wochen krönen - und seine Arbeit danach fortführen. Sein Vertrag bei der Werkself läuft bis Sommer 2026. Mindestens eine weitere Saison wird er nun bleiben. Für den Klub ein großer Coup. Schließlich ist Xabi Alonso neben den Geschäftsführern Simon Rolfes und Fernando Carro, die dem Spanier im Sommer einen Top-Kader zusammenstellten, die Triebfeder für die neue Siegermentalität, die sich unterm Bayer-Kreuz entwickelt hat.