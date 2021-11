Nmechas simple Erklärung für seinen Lauf unter Kohfeldt

Seit Florian Kohfeldt Trainer in Wolfsburg ist, läuft es. Und es läuft auch bei Lukas Nmecha. Die Erklärung des Angreifers dafür ist einfach.

"Die ersten 45 Minuten waren unsere beste erste Halbzeit in dieser Woche. In der zweiten Halbzeit hätten wir uns über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Da waren wir fußballerisch nicht gut genug. Aber es war erfreulich, dass bei uns die Mentalität da war", fasste Wolfsburgs neuer Coach Kohfeldt das 1:0 gegen Augsburg treffend zusammen.

Die Wölfe spielten eine gute erste Hälfte und führten verdient dank des Treffers von Lukas Nmecha mit 1:0. "Wir haben in der ersten Hälfte eine ordentliche Partie abgeliefert, hatten jetzt keine zehn großen Chancen, aber schon drei bis vier. Dann hätten wir es uns in den zweiten 45 Minuten deutlich einfacher gemacht", fand Sportdirektor Marcel Schäfer nach der Partie bei "Sky".

Schäfer über Nmecha: "Er ist reifer geworden"

Leicht war es nach der Pause nicht für Wolfsburg, denn Augsburg kam besser auf. Doch am Ende hielten die Wölfe die Null und fuhren den dritten Pflichtspielsieg in Folge unter Kohfeldt ein. Matchwinner war natürlich Siegtorschütze Nmecha. "Lukas ist zum zweiten Mal hier, er ist deutlich reifer, hat sich sehr gut entwickelt. Er ist sehr selbstbewusst, weiß um seine Stärke, das bringt er auch auf den Platz. Wir wissen um seine Torgefährlichkeit und seine Abschlussqualitäten", so Schäfer.

In den letzten drei Spielen traf der Angreifer dreimal. Warum läuft es denn nun plötzlich unter Kohfeldt so gut? "Er sieht meine Stärken und stellt uns sehr gut auf", antwortet Nmecha ganz simpel.

Debüt für die Nationalmannschaft steht bevor

Die Stärken von Nmecha kennt ganz sicher auch Hansi Flick. Denn der Bundestrainer hat den Wolfsburger Stürmer zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert. "Ich habe davon vom Cheftrainer einen Tag davor erfahren, er hat mich angerufen. Ich hatte die Nummer noch nicht gespeichert, deswegen wusste ich nicht, wer es ist. Ich habe das nicht erwartet. Aber so ist Fußball", berichtete Nmecha vom Kontakt.

Für die beiden Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien ist der Wolfsburger jetzt erst einmal dabei. Die deutsche Auswahl hat sich bereits für die WM 2022 qualifiziert, gut möglich also, dass Spieler etwas mehr Spielzeit bekommen, die normalerweise nicht spielen. Wie zum Beispiel Nmecha. Und was gäbe es für einen passenderen Ort für das Debüt als die Wolfsburger Volkswagen-Arena am Donnerstag...