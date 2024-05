Nie mehr für Nürnberg? Saison-Aus für verletzungsgeplagten Hayashi

Daichi Hayashi sollte das maue Offensivspiel des 1. FC Nürnberg beleben. Zum wiederholten Mal wirft den Japaner eine Verletzung zurück, die operiert werden muss und das Saison-Aus für den Stürmer bedeutet.

Als der 1. FC Nürnberg am 31. Spieltag seine Aufstellung für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC veröffentlichte, staunten die Fans nicht schlecht. Nach über drei Monaten verletzungsbedingter Abstinenz im Aufgebot des taumelnden Traditionsklubs tauchte Daichi Hayashi plötzlich in der Anfangsformation von Trainer Cristian Fiel auf. Ein überraschender Schachzug, um den KSC zu überraschen - oder doch ein Akt der Verzweiflung nach zu diesem Zeitpunkt bereits drei Partien ohne eigenen Treffer und gar deren acht, seit letztmals ein etatmäßiger Mittelstürmer traf?

kicker-Note sechs gegen Karlsruhe

Wohl eher Letzteres, musste sich auch Fiel eingestehen und nahm nach einem, wenn nicht dem schlechtesten ersten Durchgang der Saison, den Japaner sowie drei weitere Akteure vom Platz: kicker-Note sechs für das Quartett nach dem 0:1 gegen die Badener. Am vergangenen Freitag in Düsseldorf fehlte Hayashi, der - sofern fit - durch seinen Kampfgeist begeistert, dann wenig überraschend im Aufgebot. Fiel hatte einmal mehr ordentlich durchrotiert, letztlich aber ohne ersichtlichen Ertrag bei der 1:3-Pleite beim Aufstiegsaspiranten.

Freier Gelenkkörper muss entfernt werden

Allerdings hatte die Nichtberücksichtigung des 26-Jährigen keinesfalls nur sportliche Gründe. Wie die Nürnberger am Montag bekannt gaben, hat sich Hayashi im Spiel gegen den KSC am Knie verletzt. Es ist nicht die erste Verletzung des Leihprofis, der im Sommer von der VV St. Truiden kam und auch durch körperliche Rückschläge bedingt nie so richtig Fuß fasste im Frankenland. Bereits zu Beginn seiner Zeit in Nürnberg sowie weite Teile der Rückrunde verpasste Hayashi aufgrund anhaltender Achillessehnenprobleme.

Die nun erlittene Knieverletzung bedeutet mindestens das Saison-Aus, vielmehr aber wohl auch das Aus im Dress des FCN, für den drei Tore in 17 Einsätzen erzielte. Der Stürmer muss operiert werden, ihm wird ein freier Gelenkkörper entfernt. Dass Hayashi über den Sommer hinaus beim FCN bleibt, scheint nun nahezu ausgeschlossen.

Update zu Gymaerah und Co.

In Hinblick auf das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg, bei dem die Nürnberger tunlichst punkten sollten, um den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen, gab der Zweitligist derweil ein weiteres Kader-Update. Jan Gyamerah, der in Düsseldorf mit Schmerzen an der Schulter ausgewechselt worden war, wurde eine Schulterprellung diagnostiziert. Er trainierte am Montag zusammen mit Christopher Schindler individuell. Florian Hübner, in Düsseldorf nach einem Zusammenprall mit dem Pfosten ausgewechselt, und Sebastian Andersson, den Kniebeschwerden plagen, absolvierten eine Radeinheit. Ersterer soll "langsam aufgebaut" werden, Jannes Horn und James Lawrence waren hingegen wieder im Mannschaftstraining.