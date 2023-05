Arsenal schlägt Newcastle im turbulenten Spitzenspiel mit 2:0

Der FC Arsenal hat sich im temporeichen Topspiel bei Newcastle United mit 2:0 durchgesetzt. Schon früh waren die Gunners im großen Glück. Am Ende machte die Effizienz den Unterschied.

Martin Ödegaard (li.) brachte seinen FC Arsenal gegen Newcastle United aus dem Nichts in Führung. IMAGO/Shutterstock

Spitzenspiel in der Premier League: Der Arsenal FC (2.) war am 35. Spieltag zu Gast bei Newcastle United (3.). Beide Teams brauchten im Saisonendspurt unbedingt den Sieg. Die Gunners mit Blick nach oben, um noch einmal Druck auf Manchester City aufzubauen, die Magpies dagegen, um die Konkurrenz im Kampf um die Champions-League-Qualifikation auf Distanz zu halten.

Newcastle-Coach Eddie Howe, der im Vergleich zum 3:1 über Schlusslicht Southampton einmal umstellte und Wilson für Gordon brachte, sah beinahe den perfekten Start seiner Mannschaft. Keine 90 Sekunden waren gespielt, als Murphy den Ball an den Pfosten setzte.

Die Gunners, bei denen Mikel Arteta nach dem 3:1 über Chelsea Martinelli anstelle von Trossard aufbot, fanden zunächst nicht ins Spiel. Newcastle störte den Aufbau früh und aggressiv und trug die eigenen Angriffe in hohem Tempo vor. Eine Eckball-Variante der Gastgeber führte dann zum Elfmeterpfiff. Kiwior spielte den Ball allerdings nur mit dem Oberschenkel und nicht mit der Hand. Nach kurzem Prüfen der Bilder korrigierte sich Schiedsrichter Chris Kavanagh (10.).

Arsenal trifft aus dem Nichts

Es dauerte 14 Minuten, bis Arsenal erstmals in der gegnerischen Hälfte vorstellig wurde - dann aber richtig. Ödegaard brachte die Gunners aus dem Nichts per Distanzschuss in Führung.

Newcastle blieb anschließend griffig und gefährlich, doch auch Arsenal war wach und spielte gut mit. Martinelli (21.) und Saka (24.) scheiterten im Eins-gegen-eins an Pope. Sein Gegenüber Ramdsale musste gegen Ex-Gunner Willock retten (27.).

Zum Ende der langen Nachspielzeit (durch Behandlungspausen und den VAR) hatte Ödegaard die große Chance zu erhöhen. Der Kapitän schloss aus zehn Metern zentral ab, doch Pope nutzte seine 1,98 Meter und rettete erneut (45.+7).

Chancenwucher nach der Pause

Das extrem hohe Niveau sollte das Topspiel auch unmittelbar nach dem Seitenwechsel beibehalten. Isak scheiterte für Newcastle am Pfosten (48.), Ramsdale rettete aus kürzester Distanz gegen Schär (49.). Arsenal kam durch Martinelli auch zu einer Großchance, der Brasilianer traf aber nur die Latte (52.).

Die Vorentscheidung brachte dann ausgerechnet ein Eigentor. Schär drückte die flache Flanke von Martinelli zum 0:2 über die eigene Linie (71.). Von diesem Gegentreffer sollten sich die Magpies nicht mehr erholen. In einem Spitzenspiel, das hielt was es versprach, gingen effiziente Gunners mit der nötigen Portion Glück als Sieger vom Platz.

Damit baut Arsenal noch einmal ein wenig Druck auf Manchester City auf. Bei einem absolvierten Spiel mehr beträgt der Rückstand nun einen Punkt. Newcastle könnte am Abend bei einem Sieg von Manchester United gegen West Ham auf Platz vier abrutschen. Der Vorsprung auf die Europa-League-Plätze bleibt vorerst bei drei Zählern. Der FC Liverpool hat außerdem bereits ein Spiel mehr absolviert.

Für Newcastle geht es am kommenden Samstag (13.30 Uhr) bei Leeds United weiter. Die Gunners empfangen einen Tag später (17.30 Uhr) Brighton & Hove Albion.