Salahs Jubiläumstor wahrt Liverpools Chance auf die Königsklasse

Der FC Liverpool hat seine Chance auf die Champions League gewahrt. Gegen den FC Brentford reichte dazu das 100. Tor von Mohamed Salah an der Anfield Road zum knappen Sieg.

Mit fünf Siegen in Serie hat sich der FC Liverpool in den letzten Wochen wieder herangepirscht an die Top-Vier - und die Champions-League-Plätze. Nach der Last-Minute-Niederlage von Manchester United am Donnerstag in Brighton wollte das Team von Jürgen Klopp die Chance nutzen, den Abstand weiter verringern - und begann entsprechend forsch gegen die Gäste aus London, die das Duell aber ebenso gut annahmen.

In einem hektischen Spiel, das von schnellen Ballwechseln und noch schnellerem Umschaltspiel lebte, fehlten Konaté (7.) und Darwin (12.) bei Flanken nur wenige Zentimeter zum gefährlichen Kopfball. Wenig später aber klappte es mit der Führung - dank der Genialität von Salah. Sein 100. Tor an der Anfield Road leitete der Ägypter mit viel Übersicht selbst ein, startete durch und bekam den Ball im Strafraum mustergültig von van Dijk serviert. Aus kurzer Distanz war das Tor nur noch Formsache (13.).

Darwin vergibt den Doppelschlag - Brentford wird besser

Kurz darauf verpasste Darwin die Chance auf den Doppelschlag (16.), nach weiteren schnellen, aber nicht zielführenden Kontern flachte das Spiel der Reds aber merklich ab. Ab der 30. Minute spielte nur noch der FC Brentford.

Besonders Mbeumo und Toney wussten in der Doppelspitze immer wieder zu gefallen - und die Defensive der Reds vor Probleme zu stellen. Immer wieder konnten sich van Dijk und Co. nur mit Fouls behelfen, die fälligen Freistöße waren nicht schlecht, führten aber nicht zum Erfolg. Als dann nach einem Konter über Mbeumo der Ball doch im Netz lag, erstickte der Abseitspfiff den Jubel im Keim (40.).

Gakpo scheitert doppelt

Nach der Pause wollten sich die Bees belohnen für ihren guten Auftritt, ließen sich aber mit zunehmender Spielzeit vom trägen LFC auf ein mäßiges Niveau herunterziehen. Als das Spiel endgültig abzuebben drohte, ergab sich für die Reds plötzlich die große Chance auf das 2:0 - doch Gakpo brachte Diogo Jotas scharfe Hereingabe aus etwas mehr als einem Meter nicht im leeren Tor unter (53.).

Erst in der Schlussviertelstunde nahm das Spiel wieder an Fahrt auf, über Aktivposten Alexander-Arnold rollte Angriff über Angriff auf Brentfords Strafraum zu. Im starken Raya im Tor der Bees fand aber auch der Außenverteidiger selbst mit einem wuchtigen Distanzschuss (78.) seinen Meister.

Weil dann erneut Gakpo scheiterte (84.), die Gäste aber trotz eines letzten Aufbäumens nicht mehr zum Ausgleich kamen, reichte Salahs Jubiläumstor zum knappen Sieg , dank dem der LFC sich weiter die Chance zur Champions League offenhält.