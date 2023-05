Gündogan trifft doppelt und vergibt vom Punkt: ManCitys CL-Generalprobe glückt

Manchester City hat auf dem Weg zur Titelverteidigung die Pflichtaufgabe Leeds weitestgehend souverän gemeistert. Lediglich in der Schlussphase mussten die Skyblues beim 2:1 noch zittern.

Am Mittwoch hatte sich das geduldige Manchester City im Nachholspiel beim 3:0 gegen West Ham samt Haaland-Torrekord die Tabellenführung zurückgeholt. Gegen Leeds wollten die auf sieben Positionen veränderten Skyblues mit dem zehnten Ligasieg in Serie Arsenal vor dessen Spitzenspiel am Sonntag in Newcastle unter Druck setzen.

Nach einer 15-minütigen Anlaufzeit zu Beginn demonstrierte ManCity in der Offensive eindrucksvoll seine Qualität und kam immer zu Chancen, sobald es seine spielerische Klasse aufblitzen ließ. So lag eine frühe Führung nach vergebenen Möglichkeiten von Alvarez (16.) und Haaland (17.) schon in der Luft. Gündogan erlöste ManCity letztlich nach einer Ablage von Mahrez mit einem überlegten Distanzschuss ins rechte Eck (19.).

Alvarez und Foden verpassen das 3:0

Nachdem Haaland nach einem wunderschönen Spielzug über Gündogan und De Bruyne, der unter anderem mit der Hacken ablegte, auch eine weitere Möglichkeit ungenutzt gelassen hatte (25.), erlebten die Fans im Etihad ein Dé­jà-vu. Wieder legte Mahrez zur Strafraumkante auf Gündogan ab, erneut traf der Kapitän überlegt - diesmal allerdings in die linke Ecke (27.).

Dass die Peacocks nicht sofort wieder den alten Abstand herstellten, lag an Ederson, der McKennies Kopfball entschärfte (29.). So nahm City mit dem 2:0 im Rücken Tempo raus, verpasste aber trotzdem noch weitere Treffer: Unter anderem bestrafte Alvarez Joels Fehler nicht (32.) und Fodens Volleyschuss flog übers Tor (45.+2.).

Aké muss angeschlagen vom Platz

Nach dem Wiederanpfiff gab es zunächst aber eine negative Nachricht für Manchester City: Aké setzte sich ohne Fremdeinwirkung auf den Boden und verließ anschießend den Platz (54.) - es war aber wohl eine Vorsichtsmaßnahme.

Ohne zwingend aufs dritte Tor zu gehen, kontrollierte ManCity gegen nun etwas offensiver agierende Gäste auch den Großteil der zweiten 45 Minuten. Lediglich einem Spieler war anzumerken, dass er unbedingt noch treffen wollte: Haaland.

Rodrigo Morenos Anschlusstreffer kommt zu spät

Dem Ex-Dortmunder sollte es aber an diesem Tag trotz guter Chancen nicht gelingen, denn auch in der 62. Minute traf er freistehend nur den rechten Pfosten. Dazu trat in der Schlussphase Gündogan zum Elfmeter an - Struijk hatte Foden zu Boden gebracht - und nicht der Norweger. Doch der Kapitän verpasste den Dreierpack und setzte die Kugel ebenfalls an den rechten Pfosten (84.).

Anstatt nach dem 3:0 beruhigt die letzten Minuten über die Zeit zu bringen, mussten die Citizens plötzlich noch zittern. Akanji köpfte Rodrigo Moreno an, der anschließend aus gut 16 Metern eiskalt verkürzte (85.). Pep Guardiola tobte an der Seitenlinie, konnte sich letztlich aber dennoch über den Sieg freuen, weil seine Mannschaft nichts mehr zuließ.

Es blieb beim 2:1 und Manchester City feierte eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (21 Uhr). Dazu vergrößerten die Skyblues den Abstand auf Arsenal bei gleicher Spielanzahl auf vier Zähler. Das Debüt von Sam Allardyce als Trainer von Leeds misslang hingegen. Am Montag könnten die Whites auf einen Abstiegsplatz abrutschen.