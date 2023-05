Doppelpacker Awoniyi: Nottingham schlägt Saints und erobert Rang 16

Der Abstiegskracher zwischen Nottingham Forest (19.) und dem FC Southampton (20.) hatte es in sich. Mit 4:3 setzten sich die Hausherren letztlich durch und sammelten so Big Points im Abstiegskampf.

Für beide Teams ging es vor dem Abstiegskracher ums nackte Überleben. Gastgeber Southampton, Tabellenschlusslicht, konnte mit einem Sieg zumindest auf drei Zähler an die enteilte Konkurrenz heranrücken. Die Gäste aus Nottingham konnten sogar einen kleinen Befreiungsschlag schaffen, mit drei Punkten konnte Forest auf Rang 16 vorrücken.

Awoniyi zweimal eiskalt

Southampton begann bemüht und hatte die erste Gelegenheiten der Partie durch Adams (4.,7.), Nottingham zeigte sich in den ersten Minuten zu passiv. Johnson näherte sich in der 12. Minute für die Hausherren erstmals an, dann begann die Show des Taiwo Awoniyi: In der 18. Minute vollendete der Stürmer eine Hereingabe von Johnson, nur um keine drei Minuten später eine Vorlage von Danilo trocken per Volleyschuss in die Maschen zu donnern - 2:0.

Die Saints zeigten sich unbeeindruckt, die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 25. Minute spielten Adams und Armstrong Nottinghams Hintermannschaft auseinander, Alcaraz vollendete am zweiten Pfosten zum Anschluss.

Lyanco verkürzt, Danilo antwortet

Das Spiel blieb fehleranfällig, vor allem Southampton offenbarte in der Defensive weiter große Lücken. Bednareks Rettungstat gegen Johnson verhinderte in der 36. Minute wohl das 3:1, kurz vor der Pause erhöhte Forest dann doch noch: Maitland-Niles fällte Johnson im Sechzehner, den fälligen Strafstoß zimmerte Gibbs-White ins Netz. Mit dem 3:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff drehten die Saints auf. Immer wieder hatte Nottingham mit den gefährlichen Standards von Ward-Prowse zu kämpfen, dessen Eckstoß fand in der 51. Minute dann auch den Kopf von Lyanco, der Navas mit seinem wuchtigen Kopfball keine Chance ließ - der erneute Anschluss. Die Gäste spielten weiter nach vorn, wurden dann aber kalt erwischt: Mitten in die Drangphase des Gegners traf Danilo zum 4:2 (72.).

Von diesem Schlag erholte das Team von Ruben Selles sich nicht mehr, der erneute Anschlusstreffer per Elfmeter durch Ward-Prowse kam zu spät (90.+6). So stürzt das 3:4 die Saints ganz nah an den Abgrund, während Nottingham den 16. Rang erobert.