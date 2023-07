Neuzugang Nummer fünf: Tempelmann unterschreibt bei Schalke

Der FC Schalke 04 hat seinen nächsten Neuzugang verkündet. Lino Tempelmann, der dort keine sportliche Zukunft hatte, kommt vom SC Freiburg.

Wie der kicker am Donnerstag exklusiv berichtet hatte, folgt auf Ron Schallenberg (kam vom SC Paderborn), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Marius Müller (FC Luzern) und Paul Seguin (Union Berlin) nun Lino Tempelmann vom SC Freiburg. Der 24-jährige Mittelfeldmann hat einen bis 2026 gültigen Dreijahresvertrag unterschrieben und ist damit Schalkes Sommer-Neuzugang Nummer fünf. Über die Modalitäten des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart.

Der zentrale Spieler mit Stärken in der Defensive, der zuletzt aber auch einen gewissen Offensivdrang entwickelt hat, war in den vergangenen beiden Jahren von den Freiburgern an den 1. FC Nürnberg verliehen gewesen. Für die Franken absolvierte der gebürtige Münchner 66 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore und sieben Vorlagen beisteuern konnte.

Tempelmann ist bereits zur Mannschaft ins Trainingslager im österreichischen Mittersill gestoßen. "Jeder Tag hilft bei der schnellen Integration ins Team", wird das von Sportdirektor André Hechelmann kommentiert. Hechelmann freut sich auf einen "spannenden Spieler, der mit seinem Profil die zentralen Faktoren erfüllt, die wir uns bei einem Achter wünschen, insbesondere im spielerischen Bereich".

Chance für Ouedraogo?

S04-Trainer Thomas Reis schwärmt in der offiziellen Vereinsmitteilung von Tempelmanns Athletik, Ballsicherheit in engen Räumen und Gespür im Umschaltverhalten. Der Spieler selbst hat sich "voller Überzeugung für Schalke 04 entschieden. Bereits nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir klar, dass ich den Weg, den sie mir aufgezeigt haben, mitgehen will."

Dass Schalke in Tempelmann einen Mittelfeldspieler verpflichtet hat, der höchstwahrscheinlich nicht als Spielmacher eingesetzt werden wird, deutet nach dem Abgang von Rodrigo Zalazar darauf hin, dass das 17-jährige Talent Assan Ouedraogo aussichtsreiche Einsatzzeiten erhalten könnte.