Für sechs Millionen Euro: Zalazar wechselt nach Braga

Für Rodrigo Zalazar bekommt der FC Schalke sogar noch zwei Millionen Euro mehr als für Marius Bülter: Den Offensivspieler zieht es zum Europapokal-Teilnehmer SC Braga nach Portugal. Er befindet sich auf dem Weg zum Medizincheck.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Vor zwei Jahren war er einer der Aufstiegshelden, beim erneuten Versuch, direkt in die 1. Liga zurückzukehren, muss der FC Schalke 04 nun auf Rodrigo Zalazar (Vertrag bis 2026) verzichten. Der Neu-Nationalspieler Uruguays sucht in Portugal eine neue Herausforderung. Die Königsblauen lassen sich den Abschied allerdings gut bezahlen.

Der Absteiger kann mit einer Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro rechnen. Das sind noch einmal zwei mehr, als der Verein für Marius Bülter eingenommen hat, den es zur TSG Hoffenheim zog. Noch in der Vorwoche sprach Sportdirektor André Hechelmann davon, dass es zwar Angebote für Zalazar aus dem In- und Ausland gebe, diese aber noch weit entfernt von der Schalker Schmerzgrenze seien. Letztlich holte der neue Sportdirktor eine Summe heraus, die sich sehen lassen kann.

Mehrere Millionen-Transfers

Damit wird Zalazar zum lukrativsten Verkauf des FC Schalke 04 in diesem Sommer. Zwar stehen noch weitere Abschiede im Raum, etwa von Blendi Idrizi oder Florian Flick, aber kein potenzieller Abgang würde die Summe für Zalazar toppen. Zuvor hatten die Königsblauen nicht nur für Bülter einen hohen Betrag kassiert - speziell mit den Ablösen für Jordan Larsson, der für zwei Millionen Euro fest vom FC Kopenhagen verpflichtet wurde, Can Bozdogan (bleibt für eine Million beim FC Utrecht) und Marvin Pieringer (für 1,5 Millionen zum FC Heidenheim) können die Gelsenkirchener sehr zufrieden sein.

Zalazar war in der vergangenen Woche nicht mit den Schalkern nach Österreich geflogen, nach Klubangaben sei ein Infekt der Grund dafür gewesen. Der ursprüngliche Plan, zu Wochenbeginn nachzureisen, wurde zudem kurzfristig verworfen, da die Blutwerte in Folge einer Mandelentzündung das noch nicht hergegeben hätten. Pünktlich zum Medizincheck in Portugal, wohin Zalazar am Donnerstag unterwegs war, war nun aber alles wieder in Ordnung.

Zwei Tore bleiben in bester Erinnerung

Der 23-Jährige war nach dem Abstieg 2021 in den Pott gewechselt, in zwei Jahren lief er 55-Mal für die Königsblauen auf, erzielte neun Treffer und gab 13 Torvorlagen. Den Schalkern werden vor allem zwei Treffer in Erinnerung bleiben: Das 3:2-Siegtor gegen den FC St. Pauli, das den Aufstieg sicherte, sowie das Tor aus fast 60 Metern eine Woche später beim 1. FC Nürnberg, als Schalke Zweitligameister wurde.