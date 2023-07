Wird Tempelmann Schalkes fünfter Sommerzugang?

Rodrigo Zalazar ist auf dem Sprung zum SC Braga, ein neuer Mittelfeldspieler befindet sich derweil im Anflug auf den FC Schalke. Nach kicker-Informationen haben die Königsblauen starkes Interesse an Lino Tempelmann.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Schalke 04 ist weiterhin umtriebig auf dem Transfermarkt. Während Rodrigo Zalazar den Verein für sechs Millionen Euro Richtung SC Braga verlassen wird, stehen die Königsblauen unmittelbar vor der Verpflichtung des fünften Sommerzugangs. Ron Schallenberg (kam vom SC Paderborn), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Marius Müller (FC Luzern) und Paul Seguin (Union Berlin) sind bereits mit den Königsblauen ins Trainingslager geflogen, ein weiterer Neuer könnte nun sogar noch nachreisen.

Nach kicker-Informationen zeigen die Schalker großes Interesse an Lino Tempelmann. Der 24-Jährige ist Angestellter des SC Freiburg, zu dem er nach einer zweijährigen Leihe (1. FC Nürnberg) nun aber nicht zurückkehren wird. Die Nürnberger hätten Tempelmann gerne weiter in ihren Reihen, möglicherweise sind die Argumente der Schalker aber zu gewichtig.

Einen neuen Spielmacher wollen die Königsblauen nicht dazuholen, weil sie sich auch nach dem Abschied Zalazars auf dieser Position gut aufgestellt sehen: Kenan Karaman und Dominick Drexler könnten das zentrale offensive Mittelfeld bekleiden, zudem erhoffen sich die Gelsenkirchener vom 17-jährigen Talent Assan Ouedraogo eine entsprechende Entwicklung.

Ein Defensivmann mit offensiver Ausrichtung

Schalke, das obendrein noch einen Innenverteidiger verpflichten will, sucht vielmehr einen Spieler für die Sechser- oder Achterposition - Tempelmann eben. Der defensive Mittelfeldspieler hat in Nürnberg sein Faible für die etwas offensivere Ausrichtung entdeckt. In seinen zwei Zweitliga-Jahren beim Club absolvierte er 66 Spiele, erzielte sechs Tore und gab acht Vorlagen.

Sicher ist, dass Ibrahima Cissé noch im Trainingslager aufschlägt. Der Afrika-Cup-Teilnehmer Malis hatte nach dem Turnier noch Urlaub und soll am Donnerstag nachreisen. Seguin, der das Warmmachen vor dem Test gegen den FC Kopenhagen (0:2) am Dienstag abbrach, laboriert an einer Muskelverhärtung, er absolviert aktuell Laufübungen.