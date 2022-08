Neuzugang für die linke Seite: Pellegrini-Leihe zu Frankfurt perfekt

Eintracht Frankfurt verpflichtet mit Luca Pellegrini einen neuen Linksverteidiger. Die Leihgabe von Juventus soll die Lücke füllen, die Filip Kostic mit seinem Gang nach Turin hinterlässt. Ob der Plan aufgeht, wird sich zeigen.

Nach dem Abgang von Filip Kostic zu Juventus Turin war es nur eine Frage der Zeit, bis Eintracht Frankfurt die Verpflichtung eines Nachfolgers vermelden würde. Inzwischen steht fest, dass Luca Pellegrini den frei gewordenen Platz auf der linken Seite bekleiden soll. Der 23-Jährige wird für ein Jahr an den Europa-League-Sieger ausgeliehen und geht damit genau den entgegengesetzten Weg zu Kostic.

"Luca Pellegrini kann auf der linken Außenbahn beide Defensivpositionen ausfüllen - sowohl vor einer Dreierabwehrkette als auch eine Position tiefer in einer Viererkette", wird Sportvorstand Markus Krösche auf der Klubwebsite zitiert. "Damit macht er uns im Spielaufbau sowie im Defensivverbund noch variabler und erhöht generell unsere Flexibilität."

Pellegrini auf links variabel einsetzbar

Der Italiener ist auf der Linksverteidiger-Position beheimatet, kann aber auch als linker Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Dementsprechend passt er in das Anforderungsprofil der Eintracht, die beim 0:2 im Supercup gegen Real Madrid auch ohne Kostic mit einer Dreierkette und zwei offensiven Linksverteidigern agiert hatte.

Am Freitag und damit einen Tag vor der Partie der SGE bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Eintracht-Coach Oliver Glasner angekündigt, zum Start der nächsten Woche entscheiden zu wollen, in welchem System die Hessen den Kostic-Verlust auffangen wollen.

In Turin besitzt der gebürtige Römer und bei der hiesigen Roma zwischen 2011 und 2019 ausgebildete Akteur noch einen Vertrag bis 2025. Bereits seit drei Jahren ist Pellegrini an die Alte Dame gebunden, allerdings konnte sich der Abwehrmann dort bis dato nie durchsetzen. Zwischenzeitlich wurde er bis 2020 an Cagliari und bis 2021 an den CFC Genua verliehen. Insgesamt absolvierte Pellegrini 69-Serie-A-Spiele und drei Partien in der Champions League. Zudem bestritt er im November 2020 sein bisher einziges Länderspiel für Italien.