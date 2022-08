Eintracht-Abschied offiziell: Kostic wechselt für zwölf Millionen Euro zu Juventus

Filip Kostic verlässt Eintracht Frankfurt nach vier Jahren. Am Freitag machte Juventus Turin die Verpflichtung offiziell - und belohnte damit auch eine Entscheidung der SGE-Verantwortlichen von 2021.

Auch dank Filip Kostic hat sich Eintracht Frankfurt für die Champions League qualifiziert - dort ist er nun aber Kontrahent: Der 29 Jahre alte Serbe, der bei der Eintracht noch bis 2023 gebunden war, wechselt nach vier Jahren bei der SGE und acht Jahren in Deutschland zu Juventus Turin.

Nach Angaben des italienischen Rekordmeisters fließen im Gegenzug zwölf Millionen Euro Ablöse nach Frankfurt, die via Boni noch auf 15 Millionen Euro ansteigen können. Außerdem soll Luca Pellegrini (23) im Gegenzug auf Leihbasis von Juve zur SGE wechseln.

Durch diese Ablösesumme erwies sich die Entscheidung der Eintracht-Verantwortlichen, Kostic im Sommer 2021 nicht zu Lazio Rom ziehen zu lassen, erneut als goldrichtig, sportlich hatte sie sich durch Kostics Anteil am Europa-League-Triumph ohnehin längst ausgezahlt. Lazio hatte damals nur zehn Millionen Euro für den Nationalspieler geboten, der seinen Wechsel via Streik hatte durchdrücken wollen.

"Große Verdienste und tadelloses Verhalten"

"Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt der Gewinn der Europa League wird immer mit Filip Kostic verbunden bleiben", würdigt SGE-Sportvorstand Markus Krösche Kostic in der Pressemitteilung vom Freitag, die den Titel "Danke, Maschine!" trägt. "Aufgrund seiner großen Verdienste und seines tadellosen Verhaltens sowie des im nächsten Jahr auslaufenden Vertrags ist die gemeinsame Übereinkunft eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung. Ein Stück weit ist es auch immer eine Auszeichnung für die Arbeit des gesamten Vereins, wenn ein Spieler das Interesse der internationalen Elite weckt."

Im Eintracht-Trikot absolvierte Kostic, der vor vier Jahren via VfB Stuttgart (2014 bis 2016) und Hamburger SV (2016 bis 2018) nach Frankfurt gewechselt war, insgesamt 172 Pflichtspiele und erzielte dabei 33 Tore. Aufgrund seines hohen Standings in der Mannschaft - in seinen vier Spielzeiten in Frankfurt sammelte der praktisch nie verletzte Linksfuß immer mindestens 30 Liga-Einsätze - wollte die Eintracht Kostic unbedingt am Main halten, hätte im kommenden Sommer aufgrund des dann auslaufenden Vertrages jedoch keine Ablöse mehr erhalten.

Bei Juve unterschrieb Kostic einen Vertrag bis 2026. Die Bianconeri waren in der vergangenen Saison nur Vierter in der Serie A geworden und sind deshalb auch bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase nicht gesetzt - im Gegensatz zu EL-Sieger Eintracht, die damit bereits frühzeitig ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Angestellten Kostic feiern könnte.