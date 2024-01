Neuville siegt bei der Rallye Monte Carlo

Thierry Neuville hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die prestigeträchtige Rallye Monte Carlo gewonnen und damit gleich zum WM-Auftakt seine Titel-Ambitionen unterstrichen.

Neuville hat den Auftakt zur Rallye-WM für sich entschieden. Der belgische Hyundai-Pilot war nach vier Tagen und 17 Wertungsprüfungen schneller als der frühere Serien-Weltmeister Sebastien Ogier, für den die Rallye Monte Carlo ein Heimspiel ist: Ogier kommt aus dem französischen Städtchen Gap, das in diesem Jahr wieder den Service-Park der Rallye beheimatet, achtmal hat er die "Monte" schon gewonnen.

Neuville war diesmal 16,1 Sekunden schneller als der Toyota-Pilot, der in der WM-Wertung kein großer Rivale sein wird. Ogier, 40 Jahre alt, ist nur noch bei ausgewählten Rallyes dabei, er teilt sich das Auto in diesem Jahr mit dem Weltmeister: Auch der Finne Kalle Rovanperä tritt nach zwei WM-Triumphen in Folge nur als Teilzeitkraft an. Sein Saisondebüt wird der 23-Jährige bei der zweiten Rallye in Schweden Mitte Februar geben.

Neuville ist heiß auf seinen ersten WM-Titel

Der Herausforderer hat damit große Titel-Chancen, Neuville hat nun vorgelegt. Der Mann aus der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens distanzierte den Vizeweltmeister Elfyn Evans (Toyota) um 45,2 Sekunden, der Waliser wurde Dritter. Der Este Ott Tänak (Ford), WM-Champion von 2019 und ebenfalls Mitfavorit, wurde Vierter (+1:59,8 Minuten). Neuville wartet schon lange auf seinen ersten Titel, oft genug war er nah dran. Zuletzt wurde der 35-Jährige dreimal in Folge WM-Dritter, bereits fünfmal war er Vizeweltmeister.

WM-Abschluss Ende November in Japan

Es folgen nun zwölf weitere Stationen in der Weltmeisterschaft, den Abschluss bildet Ende November die Japan-Rallye. Zuvor macht die Rennserie auch in Deutschland halt: Mit einer Dreiländer-Rallye, die vom 31. Oktober bis 3. November zudem durch Teile Tschechiens und Österreichs führt.