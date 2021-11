Neuhaus: "Ich hätte mir mehr Rückendeckung gewünscht"

Durch die unglückliche Verletzung von Nico Elvedi kam Florian Neuhaus gegen Mainz früh in die Partie - und stach nur zehn Minuten später bereits als Joker zu. Auch wenn der Spieler seine aktuelle Situation unbefriedigend findet, glaubt sein Trainer Adi Hütter, dass dies der Entwicklung förderlich sei.

Auswärts tut sich Gladbach in dieser Saison bislang schwer. Vor der Partie in Mainz hatte die Borussia in der Fremde bislang viermal verloren und nur einmal gewonnen (3:1 in Wolfsburg). Am Freitagabend gab es immerhin ein 1:1 beim FSV. Immerhin deswegen, weil Gladbach in Hälfte zwei deutlich abbaute und sich bei Keeper Yann Sommer bedanken konnte, den Ausgleich nicht schon früher kassiert zu haben. So müsse man mit dem Punkt zufrieden sein, sagte Trainer Adi Hütter nach Spielende bei "DAZN".

Gladbach hört auf, Fußball zu spielen

Dabei fand Hütter die erste Hälfte "noch absolut okay". Doch mit dem Seitenwechsel drehte Mainz auf und spielte "mit Leidenschaft, mit Power und Emotion Fußball", was Hütter auch gerne länger von seiner Elf gesehen hätte. Die Borussia zeigte ihr schnelles Spiel aber erst nach dem Führungstreffer vom für den verletzten Nico Elvedi (Verdacht auf Außenbandverletzung) eingewechselten Florian Neuhaus - und das auch nur bis zum Pausenpfiff. "Wir hören dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen auf, Fußball zu spielen", wunderte sich auch Neuhaus. Viel zu viele lange Bälle hätten er und seine Mannschaftskollegen gespielt, anstatt "das Spielfeld breitzumachen und dann einfach mutig den Ball laufen lassen".

Dass es manchmal auch auf den Willen ankommt, zeigte Neuhaus bei seinem Tor und nahm den Treffer gleich für eine Umschreibung seiner aktuellen Situation als Ersatzspieler: "Es freut mich umso mehr, dass es ein Tor war, bei dem es nicht so auf die fußballerischen Fähigkeiten ankommt, sondern auf den Willen und die mentale Stärke, einfach durchzulaufen. Das war wichtig für mich in den letzten Wochen."

Neuhaus-Wunsch verwundert Hütter

Denn Willen braucht der 24-Jährige, der seinen Stammplatz aus der Saisonstartphase derzeit an Kouadio Koné und Denis Zakaria verloren hat. Diese neue, ungewohnte Situation sei nicht einfach. Er hätte sich dabei "ein Stück weit mehr Rückendeckung des Vereins gewünscht", was "wahrscheinlich im Profifußball ein Stück weit Wunschdenken ist", so Neuhaus. Dennoch akzeptiere er die Entscheidung und wolle mit guten Trainingsleistungen zurück in die Startelf der Borussia kommen - Tore helfen da bekanntlich meistens.

Sein Trainer attestierte ihm auch prompt gute Trainingsleistungen und freute sich auch über das persönliche Erfolgserlebnis, reagierte aber auch etwas verwundert auf die Aussagen seines Spielers: "Ich bin ja nicht der Verein, ich bin der Trainer, und da ist ja auch ein Leistungsprinzip." Die Borussia sei nun mal im Mittelfeldzentrum sehr gut besetzt. "Dass für ihn die Situation neu und anders ist, gehört zu einer Entwicklung eines sehr guten Spielers dazu", sagte Hütter.