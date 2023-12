Drei Platzverweise, keine Tore: Napoli kann auch Monza nicht schlagen

Die SSC Neapel befindet sich weiterhin in der Krise. Nach der Niederlage in Rom gab es im Heimspiel gegen Monza den nächsten Rückschlag.

Das 0:2 bei der AS Rom hatte nicht nur tabellarische - die SSC fiel auf Platz sieben zurück -, sondern auch personelle Folgen. Politano und Osimhen flogen jeweils vom Platz - und so musste sich Walter Mazzarri nach seiner weihnachtlichen Taxifahrt heimwärts fürs Heimspiel gegen Monaza etwas überlegen. Raspadori und Zerbin durften sich in der Offensive austoben, auffällig war zunächst aber nur Kvaratskhelia.

Dass beim Georgier, ähnlich wie bei vielen Napoli-Akteuren derzeit, aber nicht viel zusammenlaufen wollte, war auch gegen die AC zu sehen. Zwar tauchte "Kvaradona" häufig am oder im Strafraum auf, doch meistens wurden seine Versuche geblockt oder gingen am Tor vorbei. So auch sein gefährlichster Abschluss im ersten Durchgang rechts knapp vorbei, dieser war aber erst in Minute 40. Zuvor war es lediglich Zambo Anguissa, der Di Gregorio prüfen konnte (4., 40.) - und weil Monza Offensiv nahezu nichts anbot, ging es torlos in die Pause.

Meret bedankt sich - und es wird hitzig

Nach Wiederanpfiff zog Napoli das Tempo an, doch der Ball wollte weiterhin nicht ins Tor. Raspadori spielte Kvaratskhelia am Fünfer frei, aber auch von dort brachte der Linksaußen die Kugel nicht an Di Grigorio vorbei (56.).

Monza war nach wie vor nur auf Konter aus - und da war Napoli anfällig. Mario Rui wurde bei einem der wenigen Gäste-Angriffe im Strafraum am Arm angeschossen, den fälligen Strafstoß schob Pessina aber überheblich und mit geringster Geschwindigkeit - ein wirklicher kläglicher Versuch - in die Arme von Meret (68.). Sechs Minuten später war der Arbeitstag für den Schlussmann jedoch beendet, angeschlagen musste er vom Feld.

Napoli wurde immer ungeduldiger und zeigte Nerven. Nach einer Schubserei zwischen Bondo und Kvaratskhelia, für die beide Gelb sahen, beschwerte sich SSC-Coach Mazzarri zu vehement beim Referee - und wurde prompt auf die Tribüne geschickt (83.).

Gaetano verpasst den Lucky Punch

Somit ging Napoli ohne den eigenen Coach in die Schlussphase, in der es weiter wild zuging. Sportlich wurde es nur noch einmal interessant, als der eingewechselte Gaetano eine weitere Riesenchance zur Napoli-Führung liegen ließ. Die Partie war zum Ende aber wegen vielen Fouls und Meckereien immer wieder unterbrochen. Für die Gäste gab es noch zwei Platzverweise, Coach Palladino und Ersatzspieler Maric wurden des Feldes verwiesen.

Tore fielen letztlich keine mehr, mit dem Remis konnte Monza aber deutlich besser leben als Napoli, das als amtierender Meister weiterhin eine schwache Saison spielt und von den vorderen Klubs immer weiter abhängt wird. Im neuen Jahr steht für die SSC am 7. Januar ein Auswärtsspiel beim FC Turin an (15 Uhr). Bereits einen Tag früher ist Monza bei Aufsteiger Frosinone Calcio gefordert (15 Uhr).