Lookmans Tor reicht: Bergamo bleibt an der Spitzengruppe dran

Atalanta Bergamo wahrt durch den Sieg gegen US Lecce in der Tabelle den Anschluss an die Spitzengruppe. In der Schlussphase geriet La Dea nach dominantem Spiel zwar noch in Bedrängnis, brachte das 1:0 aber über die Zeit.

Bergamos Trainer Gian Piero Gasperini erlebte bislang eine wechselhafte Saison. Vor Weihnachten hatte Atalanta im Verfolgerduell mit 0:1 beim FC Bologna verloren und war aus den internationalen Rängen gerutscht. Um den Anschluss an die Spitzengruppe der Serie A zu halten, musste gegen den Mittelklasseklub US Lecce daher ein Sieg gelingen.

Baschirotto rettet bei Koopmeiners' Schuss

Bergamo startete forsch, war das spielbestimmende Team und drängte die Gäste aus Apulien weit in die eigene Hälfte. Jedoch fehlte es La Dea oftmals an Präzision beim letzten Pass, sodass gefährliche Torchancen Mangelware blieben. Scamacca scheiterte nach einer verlängerten Freistoßflanke am Außenpfosten (14.), später hatte Koopmeiners nach einem Fehler von Lecce-Keeper Falcone das leere Tor vor sich, doch Baschirotto konnte seinen Schuss noch blocken (32.).

Lecce lief lange Zeit nur hinterher und kam offensiv kaum zur Geltung, verteidigten aber meist tadellos. Nach etwa 25 Minuten wachten die Gäste zunehmend auf und erspielten sich eigene Gelegenheiten. Kabas Schuss wurde von Atalanta-Schlussmann Carnesecchi pariert (21.), wenig später spitzelte Ruggeri einen Ball vor dem einschussbereiten Oudin nur Zentimeter am eigenen Tor vorbei (26.). Ohne Tore ging es daher in die Kabinen.

Lecces Tor zählt nicht - Lookman besorgt die Führung

Den besseren Start nach Wiederanpfiff erwischte dann Lecce. Erst setzte Krstovic einen Kopfball aus kurzer Distanz weit am Tor vorbei (54.), dann schob Strefezza zum vermeintlichen Führungstreffer ein (56.). Doch Vorlagengeber Rafia war zu früh gestartet, das Schiedsrichterteam entschied richtigerweise auf Abseits.

Es war ein kleiner Weckruf für Bergamo, das sofort einen Gang höher schaltete. Erst knallte Pasalic einen Ball aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte und hatte Pech, dass die Kugel danach nicht über die Linie sprang (57.). Nur eine Minute später fiel das 1:0 durch Lookman: Der Ex-Leipziger wurde an der Strafraumkante nicht angegriffen und traf präzise aus halbrechter Position ins linke untere Eck (58.). Beinahe hätte der Stürmer ein zweites Tor erzielt, scheiterte aber an einer Fußabwehr von Falcone (65.).

Lecce vergibt drei gute Gelegenheiten

Lecce lief in der Folge immer mutiger an und brachte die Hausherren ein ums andere Mal ins Wanken. Erst lief Krstovic alleine auf Carnesecchi zu, schloss jedoch viel zu überhastet ab und jagte den Ball auf die Tribünen (69.). Dann versuchte sich der eingewechselte Piccoli an einer Kopie des Führungstreffers, legte die Kugel jedoch nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei (79.). In der Schlussminute hielt dann Carnesecchi den Sieg für Atalanta fest, als er einen Schuss von Oudin aus 15 Metern mit einer tollen Parade entschärfte.

Durch den Dreier im letzten Heimspiel des Jahres rückte La Dea in der Tabelle auf Rang sechs vor und hält den Anschluss an die Top Fünf der Serie A. Weiter geht es für Atalanta am Mittwoch (18 Uhr) in der Coppa Italia gegen Sassuolo Calcio, ehe am nächsten Sonntag (20.45 Uhr) bei Auswärtsspiel bei der Roma ein direktes Duell um die internationalen Plätze ansteht. Lecce empfängt am nächsten Samstag (18 Uhr) indes Cagliari Calcio.