Pulisic trifft, Zeroli feiert Profidebüt: Milan siegt glanzlos gegen Sassuolo

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat die AC Mailand zum Jahresabschluss 2023 drei ganz wichtige Punkte eingefahren. Die Rossoneri setzten sich glanzlos mit 1:0 gegen das weiter strauchelnde Sassuolo Calcio durch.

Der Matchwinner für Milan: Christian Pulisic. AC Milan via Getty Images

Aufgrund der überraschenden und klaren 0:3-Niederlage von Verfolger Bologna bei Udinese Calcio ging Milan an diesem 18. Serie-A-Spieltag als Tabellendritter in das letzte Heimspiel 2023. Zum Jahresausklang in San Siro entschied sich AC-Coach Stefano Pioli dabei für einen Wechsel und brachte nach dem 2:2 bei Salernitana Florenzi für Tomori (nicht im Kader).

Bei den Gästen aus Sassuolo, die zuletzt mit 1:2 gegen Genua verloren und vor dem Anpfiff nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone vorzuweisen hatten, tauschte Trainer Alessio Dionisi zweimal: Für Boloca (verletzt) und den ehemaligen Mailänder Samu Castillejo (Bank) rutschten Bajrami und den nach Fieber wieder fitten Stammspieler Berardi in die erste Elf.

Bennacer und Rafael Leao verzweifeln am Abseits

Unter Flutlicht im Giuseppe-Meazza-Stadion begannen die Hausherren durchaus schwungvoll, konnten sich aber nicht für den vielversprechenden Auftakt belohnten. Wirklich gefährlich wurde es erstmals in der 7. Minute, doch Bennacers vermeintlicher Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung von Assistgeber Giroud nicht. Bennacer kratzte auch rund 16 Minuten später am 1:0, setzte die Kugel per Linksschuss jedoch knapp rechts am Tor vorbei.

In der Folge behielten die Rossoneri die Oberhand, die Fahne des Linienrichters blieb allerdings der gefühlt unbesiegbare Endgegner der Mailänder. So durfte auch Rafael Leao nicht über seinen vierten Saisontreffer jubeln, da sich der Portugiese beim Zuspiel von Florenzi ebenfalls im Abseits befunden hatte (31.).

Ohne weitere nennenswerte Torraumszenen endete der erste Durchgang dieses bis dato torlosen Remis, das mit Blick auf die tabellarischen Begebenheiten vor allem für die Gastgeber deutlich zu wenig war.

Pulisic bringt Rossoneri in Führung

Nach dem Wiederanpfiff sorgten die gesteigerten Offensivbemühungen Sassuolos zwar für eine etwas ansehnlichere Partie - gefährlich wurde es dennoch nur selten auf Seiten der Neroverdi.

Zumindest bis zur 59. Minute nicht, denn dann fand Milan doch die Lücke im gegnerischen Defensivverbund: Mit einem schönen Flachpass hebelte Bennacer die Abwehrreihe der Gäste aus und bediente Pulisic, der den Ball im Eins-gegen-eins eiskalt an Consigli vorbei ins linke untere Eck einschob.

18-jähriger Zeroli feiert Profidebüt

Während das Publikum in San Siro auch in Folge des Führungstreffers nur wenige spielerische Höhepunkte bestaunen durfte, sorgte immerhin die Einwechslung von Zeroli in der 74. Minute für einen weiteren Glücksmoment bei den Anhängern der Rossoneri. Der erst 18-jährige Italiener ersetzte Loftus-Cheek und feierte das Profidebüt bei seinem Ausbildungsverein.

In puncto Spielverlauf kamen die Gastgeber über Florenzi (78.) und den eingewechselten Samu Chukwueze (90.) zu weiteren Möglichkeiten, der zweite Treffer blieb aber aus. Da auch das über weite Strecken unterlegende Sassuolo nichts mehr entgegenzusetzen wusste, sicherten sich die Mailänder letztlich glanzlos den insgesamt klar verdienten Dreier.

Beide Teams sind zu Jahresbeginn in der Coppa Italia gefordert: Das recht komfortabel auf Rang 3 stehende Milan empfängt im Achtelfinale am Dienstag (2. Januar, 21 Uhr) Cagliari Calcio, tags darauf ist das in der Serie A nun schon fünfmal sieglos gebliebene Sassuolo (ein Remis, vier Pleiten) bei Atalanta Bergamo gefordert (18 Uhr).