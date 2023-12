In der Nachspielzeit: Jovic rettet Milan beim Schlusslicht einen Punkt

Die AC Mailand ist trotz vielversprechendem Auftakt nicht über ein Remis beim Tabellenschlusslicht US Salernitana hinausgekommen. Immerhin sorgte Joker Jovic in der Nachspielzeit für den Endstand.

Die Serie A pausiert Ende Dezember nicht, sodass die Spieler auch um die Weihnachtstage herum gefordert sind. Beim Duell mit dem Tabellenschlusslicht aus Salerno, das vor Anpfiff lediglich acht Punkte auf dem Konto hatte, entschied sich Milan-Coach Stefano Pioli im Vergleich zum jüngsten 3:0-Erfolg über Monza für zwei Wechsel: Florenzi (Bank) und Pobega (nicht im Kader) machten Platz für Calabria und Bennacer.

Salernitana wird nach Rückstand besser - und gleicht aus

Die Rossoneri starteten dominant, kamen über Rafael Leao direkt zu zwei ersten Torannäherungen (2., 6.), aber hatten in der 7. Minute Glück, dass Dia aus kurzer Distanz am aufmerksamen AC-Schlussmann Maignan scheiterte. Nichtsdestotrotz setzte sich die Überlegenheit des Favoriten weiter fort - die Führung durch Tomori, der aus wenigen Metern einköpfte, war die logische Konsequenz (17.).

Doch während die Gäste auch in der Folge vorerst spielbestimmend geblieben waren, änderte sich das Bild im weiteren Verlauf der ersten Hälfte. Fortan waren es die Hausherren, die nicht nur den Druck erhöhten und sich vielversprechende Möglichkeiten herausspielten (Kastanos, 41.), sondern kurz vor der Pause durch Fazios Kopfball auch den mittlerweile mehr als verdienten Ausgleichstreffer erzielen konnten (42.).

Jovic antwortet spät auf Candrevas Führungstreffer

Nachdem Milan bereits zur Pause den im baden-württembergischen Nürtingen geborenen Simic für den angeschlagenen Kjaer eingewechselt hatte, mussten auch die Gastgeber nur wenige Sekunden verletzungsbedingt tauschen. Für Dia, der sich am Oberschenkel verletzt hatte, kam Ikuwemesi ins Spiel (48.). Auch die Auswechslung des Mittelstürmers veranlasste Salernitana allerdings nicht dazu, die Offensivbemühungen einzustellen. Während sich der Underdog weiterhin auf Schlussmann Costil verlassen konnte, besorgte Candreva den Granatroten in der 63. Minute sogar die Führung. Beim Rechtsschuss des Routiniers aus etwa 16 Metern machte Milan-Keeper Maignan indes eine äußerst unglückliche Figur.

Die beiden Torhüter standen auch im Anschluss im Mittelpunkt, so zeichnete sich Maignan nur rund fünf Minuten nach dem Gegentreffer mit einer starken Parade gegen den auffälligen Candreva aus. Auf der Gegenseite hatte Costil in der 82. Minute erst per starker Doppelparade das Joker-Tor des eingewechselten Jovic verhindert, in der Nachspielzeit war dann aber auch der Franzose machtlos: Mit dem Kopf bereitete Giroud den Treffer seines serbischen Sturmpartners vor, der den Ball am Fünfmeterraum per Volley in die Maschen setzte (90.+1).

Rudelbildung vor Milans Ersatzbank

Den Rossoneri, die sich mit einem Remis beim Tabellenschlusslicht natürlich nicht zufriedengeben konnte, blieben weitere vier Minuten an Nachspielzeit, um spät zurückzuschlagen. Nachdem Florenzi in Costil nur wenige Augenblicke nach dem 2:2 seinen Meister gefunden hatte, spielte sich das Geschehen abschließend nochmal vor der Ersatzbank der Gäste ab. Im Zuge einer Rudelbildung zückte der Unparteiische die Rote Karte für Salernitana-Ersatztorwart Fiorillo - unmittelbar darauf ertönte der Schlusspfiff.

Für die weiterhin auf Rang 20 liegenden Granatroten aus Salerno geht es am 30. Dezember mit einem Auswärtsspiel bei Hellas Verona weiter (18 Uhr). Die AC Mailand empfängt zeitgleich Sassuolo Calcio im Giuseppe Meazza.