Namenssponsor insolvent: Werder spielt vorerst wieder im "Weserstadion"

Aufgrund der Insolvenz von Namensgeber "Wohninvest" heißt das Stadion des SV Werder Bremen nach fünf Jahren wieder "Weserstadion". Der Bundesligist sucht nach einem neuen Namenssponsor.

Im Sommer 2019 hatte der bisherige Sponsor "Ewe" seine Rechte an das Immobilienunternehmen "Wohninvest" verkauft. Über zehn Jahre sollten jährlich drei Millionen Euro an den Bundesligisten fließen, der im Gegenzug sein Stadion in "Wohninvest Weserstadion" umbenannte.

Nach fünf Jahren endet die Partnerschaft nun vorzeitig. Weil das baden-württembergische Unternehmen Ende Mai Insolvenz anmeldete und die Kosten nicht mehr tragen kann, werden alle Verträge zum 30. Juni 2024 aufgelöst. Die Heimspielstätte des SV Werder trägt deshalb vorerst wieder den Namen "Weserstadion", wie sie bereits von 1947 bis 2019 hieß.

Kosten müssen gedeckt werden

Gleichwohl befinden sich die Bremer "in Gesprächen über neue Lösungen für das Namenssponsoring", erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder. "Es besteht durch den Umbau in den Jahren von 2008 bis 2010 ein Finanzierungsbedarf, der gedeckt werden muss. Sowohl auf Seiten der Stadt als auch bei uns und der Bremer Weser-Stadion GmbH ist die finanzielle Notwendigkeit dieser Maßnahme unbestritten."

Ob das Stadion dann wie während der Partnerschaft mit "Ewe" seinen Namen behalten, wie zuletzt eine Vornamens-Lösung präsentieren oder den Namen gänzlich an einen Sponsor veräußert wird, sei laut Filbry "noch nicht abzusehen".

Zeit bis Frühjahr 2025

Bis zum Frühjahr 2025 möchte man sich Zeit nehmen, um einen neuen Partner zu finden. "Das Thema ist komplex und emotional aufgeladen. Wir wollen eine gute und passende Lösung finden, daher werden wir uns ausreichend Zeit dafür nehmen", verspricht Filbry.