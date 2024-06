EM-Stadien 2024: Wie sie beim Turnier heißen und welche noch wie umgebaut wurden

Cologne Stadium (Fassungsvermögen: 47.000)

Eröffnet wurde das Kölner Stadion in seiner heutigen Form am 31. Januar 2004, gebaut wurde es für die Weltmeisterschaft 2006. In Müngersdorf stand aber bereits seit den 1920er Jahren ein Stadion. Für die EM 2024 werden nochmals etwas mehr als 3000 neue Plätze eingebaut. IMAGO/Vitalii Kliuiev